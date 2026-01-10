Tiến sĩ đăng quang Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới là ai?

(VTC News) -

Chung kết Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 (Miss Ocean World Business) vừa diễn ra tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Vượt qua 29 thí sinh khác, người đẹp Vũ Thị Thanh Tâm (SBD 099) đã giành ngôi vị cao nhất. Danh hiệu Á hậu 1,2,3 và 4 lần lượt thuộc về Nguyễn Nguyệt Loan, Trần Thu Hương, Huỳnh Thị Thích và Phạm Huỳnh Thảo Miên.

Với ngôi vị cao nhất, tân Hoa hậu sẽ nhận được bộ vật phẩm quyền quý gồm sash, cúp, vương miện, quyền trượng cùng phần quà trị giá 200 triệu đồng từ đơn vị tài trợ.

Vũ Thị Thanh Tâm đăng quang Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026.

Chiến thắng của Vũ Thị Thanh Tâm nhận được sự đồng tình của giám khảo. Ngay từ đầu cuộc thi, cô không chỉ gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp mà còn hội tụ đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Là Tiến sĩ, Nhà báo, Vũ Thị Thanh Tâm có nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền thông và quản lý, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Nguyên Giám đốc Kênh Truyền hình VOV (VOVTV), Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế - Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hiện nay, cô là Cố vấn cấp cao Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch/Founder Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông HTV (HTV Media).

Nhan sắc tân Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026.

Đến với cuộc thi, Vũ Thị Thanh Tâm xem đây không đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc. Với cô, đây là hành trình khẳng định giá trị của người phụ nữ hiện đại. Hoa hậu từng nói đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn ở trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

"Tôi mong muốn truyền cảm hứng về trách nhiệm xã hội, về việc gìn giữ nghệ thuật truyền thống và kết nối yêu thương. Đây đều là những điều luôn song hành trong công việc và cuộc sống của tôi”, người đẹp nói.

Tại cuộc thi năm nay, Vũ Thị Thanh Tâm luôn thể hiện phong thái điềm đạm, chú trọng sự chỉn chu và tinh thần hợp tác - những yếu tố được đánh giá cao ở một cuộc thi dành cho nữ doanh nhân.

Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 (Miss Ocean World Business) được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép theo Công văn số 5257/SVHTT-NT, hướng tới tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và giá trị nhân văn của nữ doanh nhân Việt Nam trong độ tuổi từ 25 đến 55.

Mùa giải năm nay mang chủ đề “Nơi kết nối trí tuệ Việt”, hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu, tạo diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm kinh doanh và lan tỏa các giá trị nhân văn.