Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 bỏ phần thi áo tắm

(VTC News) -

Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 (Miss Ocean World Business) mang chủ đề “Nơi kết nối trí tuệ Việt”, hướng tới mục tiêu kết nối cộng đồng nữ doanh nhân Việt Nam trên toàn cầu, tạo diễn đàn chia sẻ tri thức, kinh nghiệm kinh doanh và lan tỏa các giá trị nhân văn.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt uy tín như Hoa hậu Lucy Hà, nhà báo Hồ Quang Hòa, ca sĩ Nguyễn Hưng, nguyên Vụ trưởng - Chánh Văn phòng Viện Nghiên cứu lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam (UBTVQH) - Chủ Tịch CLB Nữ lãnh đạo Ruby Đinh Thị Hậu... Đặc biệt, ông Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tham gia với vai trò cố vấn chính, đồng hành xuyên suốt cuộc thi.

Top 30 thí sinh Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026.

Điểm khác biệt nổi bật của cuộc thi năm nay là việc loại bỏ hoàn toàn phần thi áo tắm. Lý giải về điều này, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới Lucy Hà - Chủ tịch cuộc thi kiêm Trưởng ban giám khảo cho biết, cuộc thi được định vị là sân chơi nhan sắc kết hợp trí tuệ, nhằm tôn vinh vẻ đẹp toàn diện của nữ doanh nhân, thay vì chỉ tập trung vào hình thể.

“Chúng tôi tìm kiếm những nữ lãnh đạo tiêu biểu, có bản lĩnh, trí tuệ, nhân cách và khả năng lan tỏa các giá trị tích cực cho cộng đồng”, chủ tịch cuộc thi nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, nhà báo Hồ Quang Hòa - thành viên Ban giám khảo cho rằng việc không tổ chức phần thi áo tắm là phù hợp với đặc thù cuộc thi, bởi độ tuổi thí sinh khá rộng, nếu có phần thi bikini sẽ khó bảo đảm tính công bằng giữa các độ tuổi.

Góp mặt tại Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026, thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm nhanh chóng gây ấn tượng không chỉ bởi gương mặt xinh đẹp mà còn hội tụ đầy đủ trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần cống hiến cho cộng đồng.

Là Tiến sĩ, Nhà báo, Vũ Thị Thanh Tâm có nhiều năm công tác trong lĩnh vực báo chí - truyền thông và quản lý, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Nguyên Giám đốc Truyền hình VOV (VOVTV), Nguyên Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ và Hợp tác quốc tế – Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hiện nay, chị là Cố vấn cấp cao Tổng Biên tập Tạp chí Doanh nghiệp và Thương hiệu Nông thôn, đồng thời giữ vai trò Chủ tịch/Founder Công ty Cổ phần Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông HTV (HTV Media).

Đến với cuộc thi, Vũ Thị Thanh Tâm không xem đây đơn thuần là một cuộc thi nhan sắc. Với chị, đây là hành trình khẳng định giá trị của người phụ nữ hiện đại. Với chị, đẹp không chỉ ở ngoại hình mà còn ở trí tuệ, văn hóa và trách nhiệm xã hội.

Thí sinh Vũ Thị Thanh Tâm.

Hoa hậu Đại dương Doanh nhân Thế giới 2026 (Miss Ocean World Business) được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép theo Công văn số 5257/SVHTT-NT, hướng tới tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và giá trị nhân văn của nữ doanh nhân Việt Nam trong độ tuổi từ 25 đến 55.

Theo Ban tổ chức, 30 thí sinh xuất sắc nhất sẽ bước vào vòng bán kết diễn ra ngày 8/1/2026 và vòng chung kết dự kiến vào tối 9/1/2026 tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.