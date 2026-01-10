'Binh đoàn' xe tải cày nát Tỉnh lộ 607B, 'bão bụi' tra tấn dân cả ngày lẫn đêm

Thời gian qua, người dân sinh sống dọc Tỉnh lộ 607B (đường Lạc Long Quân, phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng) không khỏi ngán ngẩm trước tình trạng tuyến đường xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao.
Tuyến đường có chiều dài khoảng 4,3km, rộng 7,5m, sau hàng chục năm đưa vào sử dụng đã bộc lộ hư hỏng nặng do ngày qua ngày oằn mình "gánh" hàng nghìn lượt phương tiện. Trong đó, xe tải, container chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm khiến nhiều đoạn bị băm nát như tương.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, mặt đường ĐT607B xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà, chẳng khác nào "cái bẫy" chực chờ gây hiểm họa cho người tham gia giao thông.
"Thời gian qua, tuyến đường huyết mạch này bị cày nát chủ yếu là do xe tải trọng lớn chở vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án trên địa bàn phường và địa phương lân cận. Đặc biệt, khoảng một năm trở lại đây, lượng xe chở vật liệu lưu thông với mật độ dày đặc, quần thảo cả ngày lẫn đêm khiến cuộc sống của bà con bị đảo lộn" - anh Nguyễn Thắng (trú khối Hà My Đông B) bức xúc nói.
Nhiều tháng qua, người dân rất thống khổ khi phải sống chung với cảnh "trời nắng thì bụi bay mù mịt, trời mưa thì mặt đường lầy lội". "Những ngày qua, trời nắng ráo, xe tải nối đuôi nhau chạy khiến bụi phủ kín. Cứ cái đà hít bụi thế này thì dân đổ bệnh hết" - một người dân sống ven Tỉnh lộ 607B giãi bày.
Để cảnh báo nguy hiểm, người dân địa phương đã đặt hàng trăm chướng ngại vật tại các ổ voi, ổ gà.
Người dân chạy xe máy phải luồn lách qua các chướng ngại vật với xung quanh là "binh đoàn" xe tải tiềm ẩn nguy hiểm.
Ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông - xác nhận thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng Tỉnh lộ 607B xuống cấp nặng. "Về thực trạng của tuyến đường, UBND phường đã có báo cáo gửi Thành ủy Đà Nẵng và các cơ quan liên quan, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý. Đây là tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý và chính quyền địa phương cũng mong đơn vị chức năng sẽ sớm khắc phục hư hỏng, để bà con không phải khổ sở chịu đựng cảnh ô nhiễm" - ông Vỹ thông tin thêm.