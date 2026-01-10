'Binh đoàn' xe tải cày nát Tỉnh lộ 607B, 'bão bụi' tra tấn dân cả ngày lẫn đêm

Ông Nguyễn Thanh Vỹ - Chủ tịch UBND phường Điện Bàn Đông - xác nhận thời gian qua, người dân liên tục phản ánh tình trạng Tỉnh lộ 607B xuống cấp nặng. "Về thực trạng của tuyến đường, UBND phường đã có báo cáo gửi Thành ủy Đà Nẵng và các cơ quan liên quan, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được xử lý. Đây là tuyến đường do Sở Xây dựng quản lý và chính quyền địa phương cũng mong đơn vị chức năng sẽ sớm khắc phục hư hỏng, để bà con không phải khổ sở chịu đựng cảnh ô nhiễm" - ông Vỹ thông tin thêm.