Quốc lộ 14B nát như tương, dân ngao ngán dự án cải tạo gần 780 tỷ thi công ì ạch

Đến thời điểm hiện tại, còn 75 hồ sơ chưa hoàn tất. Thành phố và các địa phương đã thống nhất sẽ bàn giao dứt điểm mặt bằng trong năm nay để phục vụ thi công. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng thẳng thắn cho rằng năng lực thi công của nhà thầu còn hạn chế, góp phần làm tiến độ dự án bị kéo dài.