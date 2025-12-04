Nút giao kẹt xe bậc nhất TP.HCM tăng tốc thi công sau nhiều lần chậm tiến độ

Dự án xây dựng nút giao Mỹ Thủy là công trình trọng điểm của TP.HCM giúp giảm áp lực giao thông cho khu vực cảng Cát Lái và cầu Phú Mỹ được khởi công từ năm 2016, giữ vai trò kết nối các trục đường huyết mạch Nguyễn Thị Định, Đồng Văn Cống và Vành đai 2 (Võ Chí Công). Đây là khu vực có mật độ phương tiện vận tải hàng hóa dày đặc nhất TP.HCM, thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài.
Dự án gồm hai cấu phần chính: phần xây lắp có tổng vốn 1.826 tỷ đồng và phần bồi thường, giải phóng mặt bằng tái định cư hơn 1.623 tỷ đồng.
Dự án nút giao Mỹ Thủy được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 và 2 hoàn thành nhiều hạng mục từ 2019–2021. Cụ thể, công trình đã hoàn thành cầu Kỳ Hà 3 (nhánh trái), cầu vượt trên đường Vành đai 2 (nhánh trái), hầm chui rẽ trái từ Vành đai 2 đi Cát Lái và cầu Mỹ Thủy 3 quy mô 6 làn xe.
Đến ngày 14/3, các hạng mục cuối cùng thuộc giai đoạn 3 của dự án chính thức được khởi công, với mục tiêu hoàn thành sau 1 năm nhằm cải thiện tình trạng ùn tắc kéo dài tại cửa ngõ phía đông TP.HCM.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại công trường, không khí thi công trong thời gian gần đây trở nên nhộn nhịp, các đơn vị thi công huy động tối đa nhân lực và thiết bị để bám sát tiến độ.
Tại hạng mục cầu vượt trên đường Vành đai 2 – nhánh phải, phần kết cấu chính đang dần hình thành.
Nhà thầu tổ chức thi công liên tục, chia nhiều mũi để đẩy nhanh tiến độ trước mùa mưa.
Hạng mục cầu vượt số 2 có gần 10 trụ cầu kéo dài từ hướng Phà Cát Lái - cầu Phú Mỹ đang được hình thành và sẵn sàng bước vào giai đoạn để thi công dầm.
Bên cạnh các hạng mục cầu, hệ thống đường gom gồm tuyến số 1, số 2 và số 3 thuộc giai đoạn 3 của dự án cũng có chuyển biến rõ rệt. Trong đó, tuyến số 2 chạy từ phà Cát Lái, men theo dưới dạ cầu Kỳ Hà 3 rồi tiếp tục đi qua dưới dạ các cầu Mỹ Thủy 1, Mỹ Thủy 2, Mỹ Thủy 3 và hướng đến khu vực cầu Kỳ Hà 2, hiện được đơn vị thi công san ủi mặt bằng, tạo hình nền đường.
Tuyến số 3, nằm dưới chân cầu Mỹ Thủy 2 và kết nối về hướng cầu Phú Mỹ, hình thành từ trước nhưng hiện triển khai chậm hơn do vướng điều kiện mặt bằng và điều phối thi công.
Cầu Kỳ Hà 4 - hạng mục quan trọng trong giai đoạn 3 cũng đã được triển khai, song tốc độ thi công "cầm chừng".
Nút giao Mỹ Thủy được thiết kế với quy mô 3 tầng, tổng vốn đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng. Đây là một trong những nút giao phức hợp lớn nhất phía đông thành phố, phục vụ trực tiếp cho cụm cảng Cát Lái – nơi có sản lượng hàng hóa thông quan lớn nhất cả nước.
Các hạng mục chính gồm cầu vượt theo hướng Võ Chí Công quy mô 8 làn xe; cầu vượt rẽ trái từ Cát Lái đi cầu Phú Mỹ quy mô 2 làn; hầm chui rẽ trái từ Võ Chí Công đi Cát Lái quy mô 2 làn; cầu Kỳ Hà 3 với 8 làn xe; cầu Kỳ Hà 4 quy mô 3 làn rẽ phải từ Võ Chí Công về Cát Lái. Ngoài ra, hệ thống đường gom dưới dạ cầu được xây dựng nhằm tách dòng xe máy và xe tải, đảm bảo an toàn cho người dân lưu thông.
Nhiều năm qua, Mỹ Thủy luôn là "điểm đen" ùn tắc của TP.HCM với hàng nghìn lượt xe container ra vào cảng mỗi ngày. Khi hoàn thành, dự án sẽ giúp tăng năng lực thông hành trên toàn khu vực, giảm xung đột giao thông, cải thiện tình trạng kẹt xe kéo dài tại các trục Nguyễn Thị Định - Đồng Văn Cống và đường Vành đai 2. Đồng thời, dự án tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hóa, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.
Theo kế hoạch, giai đoạn 3 sẽ được triển khai theo hướng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 30/4/2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông cửa ngõ phía đông TP.HCM, kết nối đồng bộ với tuyến Vành đai 2 và các tuyến đường trục hướng tâm.