+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Dự án quảng trường Hồ Gươm: Nỗi lo người dân khi rời khu 'đất vàng'
(VTC News) -
Người dân phía Đông hồ Gươm tháo dỡ nhà cửa, trả mặt bằng phục vụ dự án quảng trường nhưng nhiều hộ vẫn còn nỗi lo tiền đền bù và cuộc sống sau khi di dời.
VĂN CHƯƠNG
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Đánh bom liên hoàn ở các tỉnh cực Nam Thái Lan
16:31 11/01/2026
Thời sự quốc tế
'Đàn ông không bỏ gừng, đàn bà không bỏ đường', bí quyết sống lâu ít ai biết
16:07 11/01/2026
Dinh dưỡng
XSMB 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/1/2026
16:00 11/01/2026
Xổ số miền Bắc
Vietlott 11/1 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 11/1/2026 - Xổ số Mega 6/45
16:00 11/01/2026
Xổ số
Tình hình kinh doanh gần đây của Công ty Đồ hộp Hạ Long
15:54 11/01/2026
Đầu Tư
Tạm giữ phụ nữ hành hung hàng xóm ở chung cư Hà Nội
15:54 11/01/2026
Bản tin 113
'Cô giáo MMA' Việt Nam giành HCV châu Á, đối thủ đầu hàng sau 51 giây
15:03 11/01/2026
Võ Thuật
XSMT 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Trung hôm nay 11/1/2026
15:00 11/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay 11/1/2026 - XSKT 11/1
15:00 11/01/2026
Xổ số miền Trung
Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 11/1/2026 - XSTTH 11/1
15:00 11/01/2026
Xổ số miền Trung
Năm Bính Ngọ 2026 không hợp tuổi gì?
15:00 11/01/2026
Gia đình
Sư trụ trì ở Quảng Ninh làm thủ tục nhận nuôi 4 trẻ sau khi bị chính quyền 'tuýt còi'
15:00 11/01/2026
Đời sống
Cận cảnh xe máy điện Honda UC3 vừa về Việt Nam sau 24 giờ ra mắt ở Thái Lan
14:34 11/01/2026
Lăn bánh 247
Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long có vai trò gì trong dây chuyền sản xuất?
14:30 11/01/2026
VTC NEWS TV
Nam diễn viên người Mường đóng cùng lúc 2 phim giờ vàng đình đám trên VTV là ai?
14:30 11/01/2026
Sao Việt
Kết quả giám định thương tích người phụ nữ bị hàng xóm hành hung tại chung cư
14:15 11/01/2026
Tin nóng
Khi nào mức đóng bảo hiểm y tế sẽ tăng và tăng bao nhiêu?
14:01 11/01/2026
Tin tức
XSMN 11/1 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/1/2026
14:00 11/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 11/1/2026 - XSKG 11/1
14:00 11/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 11/1/2026 - XSDL 11/1
14:00 11/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Tiền Giang hôm nay 11/1/2026 - XSTG 11/1
14:00 11/01/2026
Xổ số miền Nam
Trực tiếp kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay 11/1/2026 - XSKH 11/1
14:00 11/01/2026
Xổ số miền Trung
Bố say bí tỉ, mẹ có bằng lái vẫn để con 12 tuổi lái ô tô chở cả nhà giữa đêm
14:00 11/01/2026
Chuyện bốn phương
Thủ tướng: Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương
13:38 11/01/2026
Chính trị
Triệt phá ổ tín dụng đen núp bóng doanh nghiệp
13:16 11/01/2026
Bản tin 113
Cậu bé tiểu học 'lớn lên muốn làm bảo vệ' gây bão mạng xã hội
12:53 11/01/2026
Tin tức - Sự kiện
Hiện trường vụ cháy lớn dãy nhà ven chợ Bình Trưng TP.HCM
12:42 11/01/2026
Phòng chống cháy nổ
Chủ nhà oà khóc nhìn dãy nhà cháy rụi: 'Tết sắp tới mà nơi ở duy nhất không còn'
12:29 11/01/2026
Phòng chống cháy nổ
YouTuber Lan Đinh sắp hầu toà vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng
12:02 11/01/2026
VTC NEWS TV
Lenovo ra mắt PC đẹp nhất từng có, khiến iMac phải dè chừng
11:31 11/01/2026
Sản phẩm