Dự án quảng trường Hồ Gươm: Nỗi lo người dân khi rời khu 'đất vàng'

(VTC News) -

Người dân phía Đông hồ Gươm tháo dỡ nhà cửa, trả mặt bằng phục vụ dự án quảng trường nhưng nhiều hộ vẫn còn nỗi lo tiền đền bù và cuộc sống sau khi di dời.

VĂN CHƯƠNG
