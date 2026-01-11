Đánh bom liên hoàn ở các tỉnh cực Nam Thái Lan

Các vụ nổ bắt đầu ngay sau 1 giờ sáng ngày 11/1, với nhiều điểm xảy ra gần như đồng thời. Tỉnh Narathiwat là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với sáu trạm xăng và cửa hàng tiện lợi bị hư hại. Tại huyện Ra-ngae, một sĩ quan cảnh sát bị thương do mảnh đạn khi đang ứng phó với vụ nổ tại trạm xăng PTT và đã được đưa đi cấp cứu.

Cờ Thái Lan. (Ảnh minh hoạ: Reuters)

Trong khi đó, tỉnh Pattani ghi nhận hai vụ nổ tại trạm xăng, tỉnh Yala có ba địa điểm bị tấn công, nâng tổng số lên 11 điểm.

Các đối tượng được cho là di chuyển theo nhóm, mang theo súng trường, đặt chất nổ và phóng hỏa các trụ bơm xăng, cửa hàng tiện lợi, và cả một xe bồn chở nhiên liệu.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm pháp y, trong khi lực lượng an ninh được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trên toàn khu vực. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, song chưa xác định được thủ phạm đứng sau loạt vụ tấn công này.