Boost4Best đồng hành học sinh sinh viên tại Job Fair HIU và tọa đàm sự nghiệp

(VTC News) -

Boost4Best – Chương trình đồng hành hướng nghiệp cho thế hệ trẻ

Boost4Best là chương trình hướng nghiệp do Le & Associates (L&A) triển khai, tập trung vào việc hỗ trợ học sinh, sinh viên từng bước làm rõ định hướng học tập và nghề nghiệp trong bối cảnh thị trường lao động liên tục biến động. Chương trình được thiết kế như một hành trình đồng hành, giúp người trẻ hiểu bản thân, hiểu yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp và chủ động chuẩn bị cho tương lai nghề nghiệp.

Trong chặng đầu tiên, Boost4Best đã ghi dấu ấn qua các sự kiện hướng nghiệp – việc làm, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên. Từ tư vấn trực tiếp, trải nghiệm công cụ đánh giá năng lực đến kết nối cơ hội thực tập, việc làm, chương trình bước đầu cho thấy vai trò là cầu nối giữa người học, nhà trường và doanh nghiệp trong công tác chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ.

Các hoạt động chặng đầu tiên của Boost4Best thu hút đông đảo sinh viên tham gia.

Boost4Best đồng hành cùng sinh viên tại Ngày hội Việc làm 2026 - Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng

Sáng 10/01/2026, gian hàng Boost4Best đang thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên tại Ngày hội Việc làm 2026 do Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (HIU) tổ chức. Sự kiện diễn ra sôi nổi, tạo không gian kết nối trực tiếp giữa sinh viên và doanh nghiệp ngay trong khuôn viên trường.

Gian hàng của Boost4Best thu hút sự tham gia đông đảo từ các bạn sinh viên.

Tại gian hàng Boost4Best, sinh viên vô cùng hào hứng với cơ hội ứng tuyển hơn 1.500 vị trí việc làm và thực tập đến từ nhiều doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, hoạt động tư vấn 1–1 và phỏng vấn trực tiếp cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm cũng giúp sinh viên tiếp cận rõ hơn với yêu cầu tuyển dụng thực tế, đồng thời điều chỉnh CV và định vị bản thân phù hợp với thị trường lao động hiện nay.

Song song đó, trải ngiệm bài trắc nghiệm tính cách - định hướng nghề nghiệp cũng đang nhận được sự quan tâm lớn từ sinh viên. Thông qua các bài đánh giá nhanh, sinh viên có thêm cơ sở để nhận diện điểm mạnh cá nhân và lựa chọn hướng đi nghề nghiệp phù hợp ngay từ giai đoạn đầu.

Đại diện L&A chia sẻ tại tọa đàm du học và sự nghiệp toàn cầu

Cũng trong ngày 10/01/2026, Boost4Best tiếp tục mở rộng không gian đối thoại về học tập và sự nghiệp thông qua việc tham gia tọa đàm “Thời điểm vàng du học – Lộ trình thực tập và sự nghiệp toàn cầu giai đoạn 2026–2031”. Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục, kinh tế và tư vấn chiến lược, mang đến những phân tích cập nhật về xu hướng du học, dịch chuyển nguồn nhân lực và cơ hội phát triển sự nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Đại diện L&A tham gia chia sẻ tại toạ đàm du học và sự nghiệp toàn cầu.

Tại tọa đàm, ông Trần Sĩ Chương – Nhà kinh tế, Cố vấn chiến lược, đại diện L&A – chia sẻ về bức tranh thị trường lao động trong 5 năm tới, cũng như những kỹ năng và tư duy người trẻ cần chuẩn bị để chủ động nắm bắt cơ hội học tập, thực tập và phát triển sự nghiệp trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Mở rộng hoạt động hướng nghiệp tại trường phổ thông và đại học tại chặng 2 của Boost4Best

Tiếp nối các hoạt động trước đó, Boost4Best tiếp tục triển khai chuỗi hoạt động trọng điểm trong tháng 1/2026, với định hướng mở rộng phạm vi tiếp cận tại nhiều địa phương, gồm:

Ngày 18/1: Ngày hội hỗ trợ học sinh - sinh viên khởi nghiệp tại Trường Liên cấp Song ngữ UKA (Bà Rịa – Vũng Tàu), với quy mô dự kiến khoảng 7.000 học sinh tham gia

Ngày 23/1: Ký kết hợp tác (MOU) giữa Boost4Best và Trường Đại học Gia Định, mở ra các hoạt động đồng hành dài hạn trong công tác hướng nghiệp và kết nối việc làm

Ngày 25/1: Ngày hội hỗ trợ HSSV khởi nghiệp tại Trường THPT Trịnh Hoài Đức (Bình Dương), với quy mô dự kiến khoảng 7.000 học sinh

Boost4Best tiếp tục theo đuổi mục tiêu cốt lõi: giúp người trẻ hiểu bản thân sớm, tiếp cận đúng thông tin nghề nghiệp và hình thành tư duy lựa chọn ngành nghề dựa trên năng lực, xu hướng thị trường và lộ trình phát triển dài hạn.

Hướng đến phát triển nguồn nhân lực trẻ bền vững

Thông qua chuỗi hoạt động xuyên suốt từ đại học đến phổ thông, Boost4Best hướng đến mục tiêu hỗ trợ người trẻ chủ động xây dựng lộ trình học tập – nghề nghiệp phù hợp với năng lực bản thân và nhu cầu xã hội. Việc kết nối doanh nghiệp với nhà trường không chỉ giúp sinh viên tiếp cận sớm cơ hội việc làm mà còn góp phần giải bài toán nguồn nhân lực cho thị trường lao động trong dài hạn.

Với định hướng đó, Boost4Best tiếp tục được kỳ vọng là cầu nối bền vững giữa giáo dục và doanh nghiệp, đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trên hành trình phát triển sự nghiệp trong giai đoạn mới.