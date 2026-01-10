Nam thanh niên uống rượu, lái xe máy đi ngược chiều gây tai nạn trên cao tốc

(VTC News) -

Sáng 10/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị hoàn tất hồ sơ để xử phạt nghiêm nam tài xế xe máy đi ngược chiều, gây tai nạn trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đáng chú ý, người này còn vi phạm nồng độ cồn gấp hơn 1,8 lần mức cao nhất quy định tại Nghị định 168.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, hồi 21h33 ngày 9/1, anh Đỗ Văn H. (SN 1992, trú tại Ninh Bình) lái xe máy mang biển kiểm soát 90B2-468.XX đi ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ. Khi đến Km 210+950, hướng Hà Nội đi Ninh Bình, xe máy do anh H. cầm lái đã va chạm với 2 ô tô mang biển kiểm soát 90A-136.xx và 18A-475.xx.

Nhận được tin báo, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải quyết vụ tai nạn. Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế H. và phát hiện vi phạm ở mức 0,731 mg/L khí thở, gấp hơn 1,8 lần mức cao nhất được phép theo Nghị định 168.

Cục CSGT đang hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm tài xế Đỗ Văn H. theo quy định.

Trước đó, ngày 14/10/2025, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) kịp thời phát hiện, xử lý tài xế có nồng độ cồn cao, lái ô tô đi ngược chiều, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Khoảng 15h10 cùng ngày, Đội CSGT đường bộ số 6 nhận được tin báo của người dân về việc một ôtô đi từ đường Võ Văn Kiệt qua cầu Thăng Long, lên đường Vành đai 3 trên cao. Ôtô bị xịt hai lốp phụ và người lái có biểu hiện bất thường.

Đơn vị triển khai tổ tuần tra kiểm soát nhanh chóng kiểm tra tuyến, phát hiện ôtô BKS 29A-988.xx do người đàn ông cầm lái đang quay đầu, đi ngược chiều tại đoạn cầu vượt Mai Dịch.

Tổ công tác kịp thời dừng xe, ngăn chặn hành vi nguy hiểm, đảm bảo an toàn cho các phương tiện khác đang lưu thông. Qua kiểm tra, tài xế được xác định là T.Đ.H. (SN 1959, trú tại xã Nội Bài, Hà Nội).

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn với ông H. là 1,263 mg/l khí thở, vi phạm cao gấp hơn 3 lần mức kịch khung. Tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện và giấy tờ liên quan để xử lý theo quy định.