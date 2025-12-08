Bắt tài xế ô tô tải đi ngược chiều, gây tai nạn làm 2 người tử vong

(VTC News) -

Công an TP Huế cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam với Ngô Trọng Trí (SN 1996, trú tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại Khoản 2, Điều 260, Bộ luật hình sự năm 2015.

Cán bộ Công an TP Huế đang đọc quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Trọng Trí

Theo kết quả điều tra của công an, khoảng 8h ngày 14/11, Ngô Trọng Trí điều khiển ô tô tải chạy trên Quốc lộ 1 theo hướng Bắc – Nam. Khi đến đoạn đường dẫn phía Bắc hầm Phước Thượng tại Km1+120 thuộc xã Phú Lộc (TP Huế) thì Trí điều khiển xe chuyển hướng rẽ trái sang phần đường ngược chiều để vào cây xăng.

Cùng lúc đó, anh Đ.X.V (37 tuổi) điều khiển xe máy biển số 75AK-050.xx chở phía sau chị N.T.L.H. (45 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Lộc (TP Huế) chạy trên phần đường ngược chiều theo hướng ngược lại cũng vừa chạy đến va chạm vào thành xe phía sau bên phải của ô tô tải dẫn đến tai nạn giao thông. Vụ tai nạn làm anh Đ.X.V và chị N.T.L.N chết tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do Ngô Trọng Trí điều khiển phương tiện chuyển hướng không đảm bảo an toàn, không chấp hành báo hiệu đường bộ và đi không đúng phần đường. Hiện Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cách đây hơn 3 tháng, cũng trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã Chân Mây - Lăng Cô (TP Huế) cũng xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm 2 người thương vong.

Cụ thể, 10h18 ngày 7/8, tại Km875 Quốc lộ 1, anh D.M.G. (SN 2005, trú tại Quảng Trị; sinh viên một trường đại học ở Đà Nẵng) lái xe máy biển kiểm soát 73AF-090.xx, chở phía sau chị P.T.T.N. (SN 2005, trú tại TP Đà Nẵng) học cùng trường với anh G. di chuyển ở làn giữa đường theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến địa điểm trên, xe của anh G. xảy ra va chạm với một xe máy chở hàng (chưa rõ biển số và người điều khiển) đi cùng chiều ở làn trong cùng bên phải, khi xe này chuyển hướng sang làn giữa. Vụ va chạm khiến anh G. mất lái, ngã về phía bên trái.

Cùng lúc, xe ô tô đầu kéo biển số 98H-076.xx kéo theo rơ-moóc 98RM-034.xx do anh V.V.H.S. (SN 1985, trú tại Quảng Trị) cầm lái đi cùng chiều phía sau, lao tới và xảy ra va chạm với phương tiện của anh G.

Hậu quả, chị N. chết tại chỗ, anh G. bị xây xát, xe mô tô bị hư hỏng.