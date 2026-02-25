Nhóm 'con nghiện' chiếm dụng vỉa hè, thu tiền giữ xe trái phép trước siêu thị

(VTC News) -

Ngày 25/2, Công an phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện, xử lý 3 trường hợp có hành vi tự ý chiếm dụng vỉa hè trước siêu thị Mega Market để giữ xe và thu tiền trái phép.

Cụ thể, lực lượng công an phát hiện các đối tượng tổ chức trông giữ phương tiện trên vỉa hè khi chưa được cơ quan chức năng cho phép, gây ảnh hưởng đến trật tự đô thị và quyền sử dụng lối đi chung của người dân.

Tang vật bị thu giữ. (Ảnh: C.A)

Quá trình làm việc, nhận thấy một số trường hợp có biểu hiện nghi vấn, Công an phường tiến hành test nhanh và phát hiện 2 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Hiện vụ việc đã được Công an phường Hòa Khánh lập hồ sơ để tiếp tục xác minh, xử lý.

Mới đây, Công an xã Vụ Bản (Ninh Bình) đã mời người liên quan vụ việc “đòi thu tiền đỗ xe” gần cổng chùa Gôi lên làm việc, nhắc nhở và yêu cầu cam kết không tái phạm.

Theo đó, những ngày qua, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người dân tranh cãi với tài xế ô tô về việc thu 100.000 đồng khi xe đỗ trước khu vực gần cổng chùa Gôi. Sự việc khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính hợp pháp của hoạt động thu tiền này.

Thông tin với phóng viên Báo điện tử VTC News, Thượng tá Phạm Ngọc Hiếu - Trưởng Công an xã Vụ Bản - cho biết, sự việc bắt nguồn từ việc 1 ô tô đỗ trước cửa nhà người dân. Tài xế vào quán cơm gần đó để ăn uống, việc đỗ xe không gây ách tắc giao thông.

Sau đó, một người dân ra “xin” 100.000 đồng từ tài xế với lý do đã quét dọn sạch khu vực đường trước nhà. Tuy nhiên, cơ quan chức năng xác định đây không phải hoạt động tổ chức trông giữ xe hay thu phí bãi xe.

Công an xã đã mời người dân liên quan lên làm việc, nhắc nhở về hành vi ứng xử chưa phù hợp, đồng thời yêu cầu cam kết không tái diễn sự việc tương tự. Người này sau đó đã thừa nhận thiếu sót và hứa không tái phạm.