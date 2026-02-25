Ưu đãi khám sức khỏe sinh sản đầu năm tại Đa khoa Quốc tế Hà Nội

(VTC News) -

Lợi ích của việc khám sức khỏe sinh sản đầu năm

Theo các chuyên gia y tế, nhiều bệnh lý nam khoa và phụ khoa thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Việc chủ quan, trì hoãn thăm khám có thể khiến bệnh trở nặng, gây ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, đời sống vợ chồng và chất lượng cuộc sống.

Nâng cao sức khỏe - khai xuân đầu năm cùng Đa khoa quốc tế Hà Nội.

Khám sức khỏe sinh sản định kỳ giúp:

Phát hiện sớm các bệnh lý nam khoa, phụ khoa.

Đánh giá chính xác tình trạng sinh lý, sinh sản.

Can thiệp điều trị kịp thời, hạn chế biến chứng.

Tiết kiệm chi phí so với điều trị muộn.

Đặc biệt, đầu năm là thời điểm lý tưởng để “làm mới” sức khỏe, tạo nền tảng vững chắc cho cả một năm dài phía trước.

Ưu đãi khám sức khỏe sinh sản hấp dẫn tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội

Nhằm đồng hành cùng người dân trong hành trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội mang đến hàng loạt các ưu đãi khám bệnh thiết thực, tập trung vào các dịch vụ được quan tâm nhiều nhất hiện nay.

Ưu đãi khám sức khỏe sinh sản đầu năm không cần lo chi phí.

Gói khám nam khoa chỉ 299.000 đồng

Gói khám nam khoa 299K phù hợp với nam giới:

Khám sức khỏe nam khoa tổng quát.

Đang gặp các vấn đề như viêm nhiễm nam khoa, rối loạn chức năng sinh lý.

Gói khám ưu đãi sức khỏe sinh sản bao gồm các hạng mục cần thiết như xét nghiệm dịch niệu đạo; xét nghiệm tìm nấm, tìm vi khuẩn… Toàn bộ quá trình thăm khám, thực hiện các xét nghiệm đều được thực hiện bởi đội ngũ bác sĩ nam khoa chuyên sâu giàu kinh nghiệm tại phòng khám, giúp đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe sinh sản của nam giới.

Gói khám phụ khoa 299.000 đồng

Đối với chị em phụ nữ, gói khám phụ khoa 299K là cơ hội để kiểm tra, tầm soát các bệnh lý thường gặp như viêm âm đạo, viêm cổ tử cung, rối loạn kinh nguyệt…

Toàn bộ quy trình thăm khám được thực hiện kín đáo, nhẹ nhàng với các bác sĩ Sản phụ khoa có trên 20 năm kinh nghiệm, được thực hiện tại phòng khám phụ khoa đạt chuẩn, mang lại cảm giác an tâm, thoải mái cho người bệnh.

Miễn phí khám lâm sàng

Một điểm cộng lớn trong chương trình ưu đãi lần này là miễn phí 100% phí khám lâm sàng. Bác sĩ chuyên khoa sẽ trực tiếp thăm khám, tư vấn tình trạng sức khỏe và đưa ra hướng xử lý phù hợp, giúp người bệnh hiểu rõ hơn về cơ thể mình trước khi quyết định các bước tiếp theo.

Giảm sâu chi phí điều trị cho khách hàng

Không chỉ dừng lại ở ưu đãi khám ban đầu, Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội còn áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ tài chính hấp dẫn dành cho những khách hàng đặt hẹn khám trước qua hotline hoặc qua website:

Giảm 30 – 50% chi phí thủ thuật khi có chỉ định điều trị.

Giảm 10 – 30% chi phí vật lý trị liệu, hỗ trợ quá trình hồi phục nhanh chóng, hiệu quả hơn.

Những chính sách này góp phần giảm áp lực chi phí, giúp người bệnh yên tâm điều trị mà không phải đắn đo quá nhiều về tài chính.

Đặc biệt hơn, khi bạn đặt hẹn trước bạn sẽ được thăm khám ngay, không phải xếp hàng chen lấn chờ đợi, được lựa chọn bác sĩ và thời gian khám theo mong muốn mà không mất thêm phí.

Lựa chọn phòng khám uy tín – yếu tố then chốt bảo vệ sức khỏe

Đa khoa quốc tế Hà Nội - địa chỉ khám sức khỏe sinh sản cho mọi nhà.

Bên cạnh chi phí, chất lượng dịch vụ là yếu tố luôn được ưu tiên đặt lên hàng đầu. Phòng khám Đa Khoa Quốc Tế Hà Nội được nhiều người tin tưởng lựa chọn là nhờ:

Đội ngũ bác sĩ chuyên Sản phụ khoa – Nam khoa giàu kinh nghiệm thực tiễn.

Hệ thống máy móc trang thiết bị y tế hiện đại, hỗ trợ bác sĩ thăm khám bệnh nhanh, chẩn đoán chính xác, mang lại hiệu quả cao trong điều trị.

Quy trình thăm khám khoa học, riêng tư, kín đáo, đảm bảo bảo mật tuyệt đối.

Dịch vụ tư vấn tận tâm, minh bạch chi phí.

Thăm khám ngoài giờ không thu thêm phí.

Việc lựa chọn đúng phòng khám nam khoa, phòng khám phụ khoa uy tín sẽ giúp quá trình thăm khám và điều trị diễn ra an toàn, hiệu quả, mang lại kết quả lâu dài.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản không chỉ là trách nhiệm với bản thân mà còn là sự chuẩn bị cho tương lai. Đừng để những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai. Chương trình ưu đãi khám sức khỏe đầu năm tại Phòng khám Đa khoa Quốc tế Hà Nội là cơ hội để mỗi người chủ động tầm soát và chăm sóc sức khỏe sinh sản với chi phí hợp lý.