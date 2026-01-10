Tổng quan tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026

(VTC News) -

Tổng quan tử vi tuổi Ngọ năm 2026

Tổng quan tử vi tuổi Tỵ năm 2026

Tổng quan tử vi tuổi Thìn năm 2026

Tổng quan tử vi tuổi Mão năm 2026

Tổng quan tử vi tuổi Dần năm 2026

Tổng quan tử vi người tuổi Sửu năm 2026

Tổng quan tử vi tuổi Tý năm 2026

Năm Bính Ngọ 2026, bản mệnh tuổi Mùi nhận được sự chiếu rọi của nhiều cát tinh như Thanh Long, Thiên Quan, kết hợp với yếu tố tương sinh của lưu niên Thái Tuế, giúp vận thế tổng thể duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ.

Đặc biệt, các tháng 2, 5 và 10 Âm lịch là những thời điểm vàng cho sự phát triển cá nhân. Tuổi Mùi cần nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này để tạo ra những bước đột phá lớn trên mọi phương diện. Trong năm 2026, bạn cần trở nên tự tin, bản lĩnh và quyết đoán hơn, tránh thái độ rụt rè kẻo bỏ lỡ thời cơ tốt. Chỉ cần dám đấu tranh, bạn hoàn toàn có thể gặt hái nhiều bất ngờ và niềm vui trong sự nghiệp, tài lộc và tình cảm.

Trong một năm rực rỡ sắc màu này, người tuổi Mùi cũng nên giữ lòng biết ơn, quan tâm và yêu thương nhiều hơn đến gia đình, bạn bè và cả những người xung quanh để duy trì vận may dài lâu. Để gia tăng vận khí, bạn có thể mang theo vật phẩm Lân Quy Tứ Thụy nhằm cầu mong vạn sự như ý, phúc vận song hành.

Năm 2026, tuổi Mùi cầu được ước thấy, mọi điều tốt lành. (Ảnh: CM)

Tử vi tuổi Mùi năm Bính Ngọ 2026: Vận trình sự nghiệp

Năm Bính Ngọ 2026 là thời điểm sự nghiệp của tuổi Mùi thăng hoa rực rỡ nhờ sự trợ lực từ hai đại cát tinh là Thanh Long và Thiên Quan. Dù là người làm công ăn lương hay ông chủ tự khởi nghiệp đều có cơ hội thăng tiến, thu về lợi nhuận lớn và tạo dựng được danh tiếng trong ngành.

Tuy nhiên, cần cảnh giác với hung tinh Thiên Không. Làm việc gì cũng cần có kế hoạch và nhịp độ rõ ràng, tránh nóng vội. Nên tiến từng bước vững chắc, nếu không rất dễ gặp biến cố bất ngờ hoặc bị tiểu nhân hãm hại giữa đường.

Điều quan trọng nhất trong năm 2026 là phải chủ động tranh đấu. Khi công ty có dự án mới, hãy mạnh dạn đề cử bản thân, sự tự tin sẽ giúp bạn tỏa sáng. Ngoài ra, hãy tận dụng vận thế vượng để thử sức với những điều mới mẻ, bước ra khỏi vùng an toàn, học hỏi kỹ năng mới và kết giao thêm bạn bè.

Vận trình tài lộc của người tuổi Mùi năm 2026

Về phương diện tài chính, nhờ có quý nhân Thanh Long phù trợ cộng với cục diện Lục Hợp với Thái Tuế, cả thu nhập chính và thu nhập phụ của tuổi Mùi đều rất lý tưởng. Nếu có ý định tách ra làm riêng, khao khát làm chủ thì đây là thời điểm thích hợp. Quá trình khởi nghiệp sẽ nhận được sự giúp đỡ đắc lực từ quý nhân, mang lại lợi nhuận khả quan.

Lời khuyên cho tuổi Mùi là nên tham gia vào các ngành nghề hoặc công việc liên quan đến phụ nữ như mỹ phẩm, thời trang, làm đẹp... Đây là lĩnh vực hứa hẹn sự phát triển tốt và dễ dàng nhận được sự ủng hộ từ khách hàng nữ giới thượng lưu. Năm 2026 cũng thích hợp để đầu tư tài chính, nhưng cần tránh xa các dự án mạo hiểm rủi ro cao để không gặp tổn thất. Cần lưu ý ảnh hưởng của sao Thiên Không, biết điểm dừng đúng lúc, không nên tham lam vô độ kẻo tiền kiếm được cũng không giữ được.

Vận trình tình cảm của người tuổi Mùi năm 2026

Nhờ cát tinh Thanh Long chiếu mệnh, nữ giới độc thân có vận tình cảm rất tốt, dễ dàng gặp được người bạn đời lý tưởng, tình cảm tiến triển nhanh chóng, thậm chí có thể kết hôn ngay trong năm. Bên cạnh đó, sự mai mối nhiệt tình từ người thân, bạn bè cũng giúp tỷ lệ thoát ế tăng cao.

Tuy nhiên, với nam giới chưa có đôi, vận tình cảm năm 2026 không quá nổi bật. Do ý muốn thoát ế không cao và cũng ít gặp được đối tượng ưu tú, cộng thêm sự nghiệp và tài vận đang đà phát triển, lời khuyên là nên tạm gác chuyện tình cảm để tập trung cho công danh, sự nghiệp.

Đối với người đã kết hôn, do mệnh tinh tương hợp với Thái Tuế nên dễ gặp phải đào hoa xấu (lạn đào hoa). Cần tỉnh táo tránh xa, không để những cám dỗ nhất thời làm mờ mắt, tuyệt đối không phản bội bạn đời nếu không muốn gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Vận trình sức khỏe của người tuổi Mùi năm 2026

Sức khỏe của người tuổi Mùi năm 2026 không có gì đáng lo ngại. Tuy nhiên, do có nhiều cơ hội đi lại, khi đến vùng đất mới cần chú ý vấn đề không hợp thủy thổ. Nên chuẩn bị thuốc men và duy trì lịch sinh hoạt điều độ để tránh mệt mỏi.

Chế độ ăn uống nên thanh đạm, hạn chế dầu mỡ, rượu bia hay đồ uống có đường. Nên ngủ sớm, tránh tụ tập ăn đêm thường xuyên. Người lái xe cần chú ý an toàn giao thông, có thể treo vật phẩm phong thủy Văn Triết Hộ Tuế trên xe để cầu bình an. Do sự nghiệp vượng phát, việc tiệc tùng hay tăng ca là khó tránh khỏi, cần kiểm soát nhịp độ, luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu. Người lớn tuổi cần đề phòng các bệnh cao huyết áp, mỡ máu, tiểu đường, nên đi khám sức khỏe định kỳ để can thiệp kịp thời.

Tử vi người tuổi Mùi năm 2026 theo năm sinh

Tuổi Mùi sinh năm 1955 (71 tuổi)

Bước sang tuổi 71, vận thế tổng thể khá tốt, mọi việc đều có quý nhân giúp đỡ, tài lộc hanh thông, nhân hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, cần thận trọng khi người thân, bạn bè hỏi vay mượn hoặc rủ hùn vốn làm ăn để tránh nguy cơ mất tiền. Về sức khỏe, cần đề phòng các bệnh về xương khớp, gân cốt như đau thấp khớp, chú ý giữ ấm tay chân khi trời lạnh và tẩm bổ để tăng cường sức đề kháng.

Tuổi Mùi sinh năm 1967 (59 tuổi)

Vận thế năm 2026 của tuổi này cực kỳ cát tường, thuận lợi. Đa phần không còn phải bôn ba vì sự nghiệp, những người còn kinh doanh vẫn giữ vững phong độ và có nhân viên đắc lực hỗ trợ. Sức khỏe tốt, nếu có bệnh cũng nhanh hồi phục nhờ tích cực bảo dưỡng. Những người thể chất kém cần chú ý cảm cúm và bệnh đường ruột khi giao mùa.

Tuổi Mùi sinh năm 1979 (47 tuổi)

Tổng thể vận thế cực vượng, cả sự nghiệp và tài vận đều được quý nhân chiếu cố, mở ra nhiều cơ hội mới. Về tình cảm, người độc thân ở tuổi này có vận đào hoa vượng, dễ tìm được tình yêu đẹp. Tuy nhiên, cần tránh phô trương để không khơi dậy lòng đố kỵ của tiểu nhân. Sức khỏe cần chú ý bệnh dạ dày, hạn chế ăn uống quá độ khi tiếp khách và chú ý vệ sinh thực phẩm khi đi du lịch.

Tuổi Mùi sinh năm 1991 (35 tuổi)

Vận thế mạnh mẽ, cơ hội xuất hiện nhiều trong cả tài vận và sự nghiệp. Người kinh doanh có thể kết giao với nhiều nhân vật tầm cỡ, thúc đẩy công việc làm ăn. Tuy nhiên, cần tránh nóng vội, kiêu ngạo, không nên lao vào cơ hội mà bỏ qua quản trị rủi ro. Về tình cảm, người đã kết hôn cần cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, giữ khoảng cách với người khác giới và dành thời gian cho vợ chồng.

Tuổi Mùi sinh năm 2003 (23 tuổi)

Vận thế ổn định, có quý nhân phù trợ. Người mới đi làm được chỉ dẫn, dìu dắt, tài năng được phát huy. Chỉ cần kiên trì làm điều đúng đắn, thành tựu sẽ sớm đến. Tài vận bình ổn nhờ cát tinh, nhưng người không có tiền tích lũy tuyệt đối không nên thử đầu tư mạo hiểm hay chạy theo đám đông, cần giữ tư duy lý trí để tránh mất tiền.

Tuổi Mùi sinh năm 2015 (11 tuổi)

Vận thế học tập tốt, đạt thành tích cao nhờ nỗ lực bản thân. Dù đang trong giai đoạn chuyển cấp, cha mẹ không nên gây áp lực quá lớn, hãy tạo môi trường học tập vui vẻ. Về sức khỏe, chú ý các bệnh đường hô hấp khi thời tiết thay đổi, hạn chế đến nơi đông người.

Tử vi tuổi Mùi năm 2026 theo từng tháng (Âm lịch)

Tháng 1: Tài vận bình ổn, người làm kinh doanh/sales có thể hoàn thành chỉ tiêu ngay từ đầu tháng, không lo áp lực kinh tế. Người độc thân gặp được người tâm đầu ý hợp, cảm giác như đã quen từ lâu, tình cảm thăng hoa nhanh chóng. Vợ chồng hòa thuận, đặc biệt là các cặp đôi trung niên càng biết trân trọng nhau hơn.

Tháng 2: Các cặp đôi gia tăng sự tin tưởng và kết nối tình cảm sâu sắc. Người độc thân tìm được tri kỷ qua sở thích chung, tình cảm phát triển dần dần nhưng chắc chắn. Chú ý giữ ấm cơ thể do thời tiết còn lạnh, tránh cảm sốt.

Tháng 3: Tài vận và nhân duyên tăng cao. Tích cực tham gia hoạt động xã hội sẽ tìm thấy cơ hội kinh doanh và kết giao với người có tầm ảnh hưởng. Người độc thân có cơ hội gặp gỡ đối tượng ưng ý, tình cảm sớm đi vào quỹ đạo, cần trân trọng lương duyên này.

Tháng 4: Tài vận tăng nhanh, thích hợp để lên kế hoạch tài chính và học hỏi kiến thức đầu tư nhằm giảm thiểu rủi ro. Trong tình cảm, người đang yêu cần điều chỉnh trạng thái, tránh kiểm soát đối phương quá mức gây áp lực.

Tháng 5: Vận thế các mặt đều tăng tiến, tham gia hoạt động mang lại cơ hội thương mại và thu nhập chính. Nên dành thời gian cho bạn đời, sự tương tác giúp gia tăng sự thấu hiểu. Trong công việc, có cơ hội kết giao với giới tinh hoa, học hỏi được nhiều điều bổ ích.

Tháng 6: Người kinh doanh có cơ hội mở rộng phát triển nhờ tầm nhìn được nâng cao. Người độc thân có thể gặp gỡ đối tượng chất lượng qua các chuyến công tác hoặc tụ họp. Tuy nhiên, người đã có đôi cần giữ khoảng cách lịch sự với người khác giới, giữ vững ranh giới trước cám dỗ. Nhịp độ công việc nhanh có thể ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và sức khỏe.

Tháng 7: Tài vận biến động lớn, cẩn thận tránh quyết định bốc đồng gây mất tiền, nên lập ngân sách hàng tháng. Quan hệ nhân sự dễ xảy ra bất đồng quan điểm. Cần độ lượng, tránh so đo tính toán, nhớ câu "được tha người hãy tha người". Khi nhân hòa thì vạn sự mới hưng.

Tháng 8: Vận thế ít biến động. Người đầu tư tài chính cần tránh bỏ qua rủi ro mà chọn dự án lợi nhuận cao kẻo rơi vào khủng hoảng. Gia đạo êm ấm, vợ chồng hòa thuận, cần duy trì giao tiếp tốt. Chú ý sức khỏe người già và trẻ nhỏ khi thời tiết thay đổi.

Tháng 9: Bước vào giai đoạn bình lặng, ít việc rắc rối. Có nhiều thời gian tập trung cho cuộc sống cá nhân và gia đình. Tâm trạng thư thái, thích hợp đưa gia đình đi du lịch hoặc cắm trại dã ngoại tận hưởng tiết trời thu.

Tháng 10: Tài vận biến động mạnh, dễ đưa ra phán đoán sai lầm do cảm xúc chi phối. Cần bình tĩnh khi đối mặt với việc vặt, tập trung quy hoạch tài chính. Về tình cảm, cần thấu hiểu và kiên nhẫn hơn với nửa kia, kiểm soát cảm xúc để tránh ảnh hưởng sức khỏe.

Tháng 11: Vận thế duy trì sự ổn định, nhưng nhiều người tự tạo áp lực do quá tập trung vào tiền bạc. Các cặp đôi trung niên bận rộn sự nghiệp cần cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tránh vì tiệc tùng xã giao mà bỏ bê gia đình. Tình cảm cần thời gian và sự tương tác để duy trì.

Tháng 12: Tháng cuối năm thời tiết lạnh giá, cần đặc biệt chú ý sức khỏe, giữ ấm và bổ sung dinh dưỡng, nhất là cho người già và trẻ em. Trong công việc, người đứng đầu đội nhóm cần chú trọng sự phối hợp và giao tiếp để duy trì sự đoàn kết, tạo ra nhiều giá trị hơn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.