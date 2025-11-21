CLB Công an Hà Nội bị phạt hơn 130 triệu đồng

(VTC News) -

Câu lạc bộ Công an Hà Nội bị Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) phạt 5.000 USD, tương đương hơn 130 triệu đồng. AFC xác định đội bóng Việt Nam "làm mất uy tín của trận đấu”, vi phạm Điều 50 Quy chế về Kỷ luật và Đạo đức. Án phạt được công bố trong thông báo hôm 19/11 của AFC về các quyết định kỷ luật trong tháng 11.

Vi phạm của CLB Công an Hà Nội xảy ra ở trận đấu với Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) thuộc vòng bảng giải AFC Champions League Two. Tình huống hỗn loạn diễn ra vào cuối trận khi cầu thủ hai bên mất bình tĩnh, còn cổ động viên đội chủ nhà liên tục ném vật thể xuống sân nhằm vào các cầu thủ Công an Hà Nội.

Sự cố bắt nguồn từ pha va chạm giữa tiền đạo Rogerio Alves của Công an Hà Nội (còn gọi là China) và cầu thủ He Yupeng (Hà Vũ Bằng) của Beijing Guoan. Cầu thủ chủ nhà nằm sân ôm mặt, còn trong lúc trọng tài nhắc nhở hai đội, He Yupeng tiếp tục lăn vào trong sân. Điều này dẫn đến phản ứng mạnh từ các cầu thủ đội khách.

Cầu thủ CLB Công an Hà Nội xô xát với đội bóng Trung Quốc.

Tiền vệ Stefan Mauk lập tức lao tới kéo He Yupeng ra ngoài sân. Cầu thủ Công an Hà Nội dường như cho rằng đối thủ cố ý câu giờ nhằm làm gián đoạn trận đấu, bởi nếu nằm trong sân, đội chủ nhà có thể yêu cầu đưa đội ngũ y tế vào chăm sóc. Khi He Yupeng bị kéo ra khỏi khu vực thi đấu, trọng tài có thể cho trận đấu tiếp tục.

Ngay sau hành động của Mauk, hai đồng đội Cao Quang Vinh Pendant và Hugo Gomes cũng tham gia đẩy cầu thủ Beijing Guoan ra biên. Sự việc khiến cầu thủ đội chủ nhà lập tức lao vào, dẫn đến màn xô xát. Trên khán đài, cổ động viên Beijing Guoan liên tục ném nhiều vật thể xuống sân, nhắm vào các cầu thủ của CLB Công an Hà Nội.

Trận đấu bị gián đoạn trong vài phút trước khi trọng tài rút thẻ vàng cho Cao Quang Vinh Pendant (CAHN) và Wu Shaocong (Beijing Guoan).

Trước khi xô xát xảy ra, tỷ số đang là 2-2. Công an Hà Nội có bàn mở tỷ số và tạo thế trận tốt nhưng bỏ lỡ nhiều cơ hội, để Beijing Guoan vươn lên dẫn 2-1. Rogerio Alves, vào sân trong hiệp hai, là người gỡ hòa cho đội bóng Việt Nam.

Ở những phút cuối, cả hai đội đều có cơ hội ghi thêm bàn, nhưng không thành công. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2, nhưng Công an Hà Nội phải nhận án phạt vì hành vi làm gián đoạn tính liêm chính của trận đấu theo đánh giá từ AFC.