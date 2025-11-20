Cầu thủ Malaysia chuẩn bị tâm lý, chờ AFC xử thua

(VTC News) -

Theo tờ New Straits Times, các thành viên của đội tuyển Malaysia chuẩn bị tinh thần cho kịch bản xấu nhất của vụ bê bối gian lận nhập tịch. Đội bóng này đối mặt với nguy cơ bị Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử thua 2 trận, thậm chí cấm thi đấu dài hạn vì sử dụng cầu thủ không hợp lệ.

Tiền vệ Faisal Halim thừa nhận án phạt của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đối với hành vi giả mạo giấy tờ của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) ảnh hưởng đến tâm lý của anh và đồng đội. Cầu thủ này cho biết: “Nếu kịch bản bị loại hoặc kết quả bị hủy xảy ra, rõ ràng chúng tôi sẽ cảm thấy thất vọng và buồn bã vì chúng tôi đang có phong độ tuyệt vời, thắng tất cả các trận vòng loại".

Đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua.

Đội tuyển Malaysia hiện đứng đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 với 5 trận thắng liên tiếp. Họ hơn đội tuyển Việt Nam 3 điểm và có lợi thế đối đầu khi thắng 4-0 ở lượt đi. Tuy nhiên, chỉ cần AFC đưa ra án phạt, suất tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 ngay lập tức chuyển sang đội tuyển Việt Nam.

“Là cầu thủ, chúng tôi luôn muốn được thi đấu ở những sân khấu lớn nhất. Dù quyết định thế nào, chúng tôi cầu mong điều tốt nhất để đội tuyển có thể thi đấu tại Asian Cup", Faisal Halim nói thêm.

Trong khi tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua, cơ quan quản lý thể thao của nước này cũng phải chuẩn bị cho một vòng giải trình quan trọng trước Quốc hội Malaysia hôm nay 20/11. Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cho biết bà đang chờ Bộ Nội vụ cập nhật về các vấn đề có thể liên quan đến yếu tố hình sự trong vụ việc. Bà cho biết đã liên hệ với Bộ trưởng Nội vụ Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail nhưng chưa nhận được hồi đáp.

“Tôi hiện đang xem xét phán quyết của FIFA liên quan đến kháng cáo của FAM. Tất cả điều này sẽ được trả lời tại Quốc hội", Bộ trưởng Hannah Yeoh cho biết.

Trước đó, FIFA đã giữ nguyên án phạt đối với FAM và yêu cầu mở cuộc điều tra chính thức liên quan đến bảy cầu thủ Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Các cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và đình chỉ thi đấu 12 tháng, trong khi FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ.