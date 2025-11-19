FIFA lật tẩy hồ sơ giả mạo: 7 sao nhập tịch không đủ tư cách đá cho Malaysia

(VTC News) -

Trong báo cáo mới nhất về vụ gian lận nhập tịch của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đưa ra một số kết luận quan trọng liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ có hồ sơ giả mạo. FIFA khẳng định những cầu thủ này "không đủ tư cách và không bao giờ đủ tư cách" thi đấu cho đội tuyển Malaysia, kể cả khi có quốc tịch hợp pháp.

Giấy tờ chi chít điểm khoanh đỏ đáng ngờ

Có tới 15 trang tài liệu phân tích những điểm bất thường trong hồ sơ và lời khai của 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Các giấy tờ được xem xét là giấy khai sinh (của ông hoặc bà các cầu thủ được cho là có gốc Malaysia), gồm bản gốc do FIFA thu thập được, bản sao do LĐBĐ Malaysia nộp lên và bản sao do của chính quyền Malaysia cấp.

Giấy tờ bị khoanh đỏ nhiều điểm đáng ngờ của các cầu thủ nhập tịch Malaysia.

FIFA xác định các giấy tờ gốc chưa bao giờ được chuyển đến cơ quan chức năng của Malaysia trong quá trình nhập tịch. Cơ quan quản lý dân cư của Malaysia - theo thẩm quyền - ban hành các bản sao giấy khai sinh của ông/bà cầu thủ.

Tuy nhiên, FIFA nhận thấy hầu hết thông tin trong các giấy tờ được cấp lại này bị bỏ trống hoặc ghi "không có thông tin". Ngay cả mục về người cung cấp thông tin cũng rất sơ sài, chỉ ghi tên hoặc biệt danh của chính các cầu thủ. Do đó, FIFA đánh giá những giấy tờ này "không đáng tin cậy".

Đối chiếu giấy tờ gốc (do FIFA thu thập được và bản sao do các cầu thủ chụp lại trước khi chuyển cho người trung gian) và bản sao do LĐBĐ Malaysia (FAM) nộp lên để đăng ký chuyển quốc tịch, FIFA phát hiện nhiều điểm khác biệt bất thường.

Toàn bộ các chi tiết đáng ngờ đều nằm ở hồ sơ của FAM. Cụ thể, phần thông tin về nơi sinh có dấu hiệu bị chỉnh sửa, hoặc viết sai chính tả, quy chuẩn dùng từ, ngữ pháp, hoặc viết bằng ngôn ngữ khác với phần còn lại trong cùng tài liệu. Những giấy tờ này đều thiếu một hoặc nhiều dấu hiệu kỹ thuật (như tem, dấu điện tử...), trong khi bản gốc có đầy đủ.

FIFA phán quyết quan trọng

Thông qua đối chiếu hồ sơ và giải trình của các bên liên quan trong phiên điều trần, FIFA kết luận cả 7 cầu thủ không có liên hệ gì về dòng tộc với Malaysia. Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) sau đó phản biện, cho rằng FIFA không có thẩm quyền kết luận tư cách cầu thủ. Luật sư của FAM nhấn mạnh LĐBĐ châu Á (AFC) mới có quyền phán quyết về tư cách cầu thủ trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

Imanol Machuca (áo vàng) là một trong 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia giả mạo ra sân ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Ủy ban khiếu nại của FIFA không phản đối điều này. Tuy nhiên, do điều kiện về tư cách thi đấu là yếu tố trung tâm của vụ việc, FIFA vẫn phải đưa ra quan điểm. Cơ quan này dẫn đầy đủ các quy định liên quan và diễn giải từng chi tiết trước khi kết luận về 7 cầu thủ nhập tịch sử dụng hồ sơ giả mạo.

"Có thể thấy rằng theo quy định tư cách thi đấu của FIFA, chỉ có quốc tịch là chưa đủ trong trường hợp quốc tịch có được thông qua nhập tịch", FIFA xác định. Điều này bác bỏ luận điểm của FAM rằng các cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia vì được quốc tịch hợp pháp.

FIFA giải thích rõ hơn: "Trong vụ việc này, Ủy ban xác định rằng không một ông/bà nào của các cầu thủ sinh tại Malaysia. Đây là kết luận mang tính quyết định, bởi cả 7 cầu thủ đều có được quốc tịch Malaysia thông qua nhập tịch dựa vào mối liên hệ tổ tiên... Vì điều kiện này không được đáp ứng, các cầu thủ không thể dựa vào Điều 8 trong RGAS (Quy định về áp dụng điều lệ của FIFA) để đại diện cho Malaysia".

Đoạn tiếp theo của báo cáo có kết luận quan trọng: "Các cầu thủ không đủ tư cách, và sẽ không bao giờ đủ tư cách thi đấu cho Malaysia trong điều kiện tự nhiên. Tại thời điểm nộp hồ sơ tư cách, chính các giấy khai sinh bị làm giả đã đánh lừa quá trình đánh giá của FIFA.

Do đó, ngay cả khi các Cầu thủ có được quốc tịch Malaysia một cách hợp lệ thông qua nhập tịch—dù dựa trên cư trú (mà họ đã ký xác nhận “không dưới 10 năm,” nhưng sau đó được thừa nhận là không đúng), hoặc bất kỳ căn cứ nội địa nào khác không được chứng minh—thì họ vẫn không đủ tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia".

Đây là kết luận mang tính then chốt, không chỉ trong vụ án gian lận nhập tịch của LĐBĐ Malaysia. Hiện tại, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng đang chờ kết luận của Tòa bóng đá FIFA về tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nêu trên để xem xét đưa ra án phạt. Tòa bóng đá FIFA đương nhiên không thể đưa ra kết luận khác với Ủy ban thư ký và Ủy ban khiếu nại của chính cơ quan này.

Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Malaysia sử dụng cầu thủ không hợp lệ ở trận gặp đội tuyển Việt Nam. Việc AFC xử thua đội bóng này chỉ còn là vấn đề thời gian.