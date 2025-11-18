Rõ lý do LĐBĐ Malaysia kháng án thất bại, FIFA tiết lộ 3 nghi phạm

(VTC News) -

Sáng 18/11, LĐBĐ thế giới (FIFA) công bố báo cáo chi tiết dài 64 trang về quy trình bác bỏ kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong vụ bê bối gian lận nhập tịch. Ủy ban khiếu nại của FIFA bác bỏ toàn bộ các lập luận mà FAM đưa ra, từ đó quyết định không thay đổi các phán quyết.

Tài liệu của FIFA lần nữa xác định các cầu thủ - gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano - được nhập quốc tịch Malaysia (theo diện huyết thống) dựa vào giấy tờ giả mạo. Ủy ban khiếu nại nhắc lại rằng FIFA thu thập được hồ sơ dân sự trực tiếp từ Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan có thông tin then chốt khác hẳn những gì FAM nộp lên.

LĐBĐ Malaysia bị FIFA bác đơn kháng cáo.

Vì sao FIFA bác đơn khiếu nại?

Cụ thể, FAM cung cấp giấy tờ cho thấy 7 cầu thủ nêu trên có ông hoặc bà sinh ra ở Malaysia. Tuy nhiên, thông tin FIFA điều tra được lại hoàn toàn khác. Ít nhất 2 tài liệu có thông tin tương tự của FIFA được truyền thông Argentina trích xuất từ dữ liệu địa phương và công bố.

Ủy ban kháng cáo của FIFA cũng bác bỏ tuyên bố của FAM và các cầu thủ rằng họ hành động với thiện chí và không có ý đồ làm giả giấy tờ. FIFA cho rằng các cầu thủ đã ký giấy tờ nhập tịch mà không đọc và không cố gắng xác minh dòng dõi Malaysia được nêu trong đó.

FIFA cũng kết luận rằng FAM cẩu thả rõ ràng trong quá trình xử lý hồ sơ nhập tịch, chỉ ra các hồ sơ mâu thuẫn, các tuyên bố dòng dõi không được xác minh và việc không phản hồi các yêu cầu làm rõ lặp đi lặp lại từ các quan chức FIFA. Cơ quan này cũng khẳng định sai phạm này mang đến cho đội tuyển Malaysia “lợi thế trên khía cạnh thể thao không chính đáng” và bác bỏ lập luận rằng hành vi làm giả chỉ là nhỏ hoặc mang tính hành chính.

Tuyên bố của FAM cho rằng phán quyết không hợp lệ vì được đưa ra bởi một thẩm phán duy nhất cũng bị bác bỏ .Cơ quan kháng cáo cho biết quy trình kỷ luật đã được tuân thủ đúng.

Trong quá trình kháng cáo, FAM nói với FIFA rằng tổng thư ký của họ đã bị đình chỉ tạm thời và một hội đồng rà soát trong nước, do cựu Chánh án Tun Raus Sharif đứng đầu, đã được bổ nhiệm.Nhưng ủy ban cho biết những bước đi nội bộ đó không đủ để biện minh cho việc hủy bỏ hoặc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt.

Ủy ban kết luận rằng tính toàn vẹn của các giải đấu đã bị xâm phạm và không thấy “cơ sở” nào để giảm nhẹ hình phạt.Vào tháng Chín, ủy ban kỷ luật của FIFA đã phạt FAM 350.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 11,6 tỷ đồng). Các cầu thủ có liên quan cũng bị phạt tiền và cấm thi đấu 1 năm.

Hé lộ 2 "cò bóng đá" lừa đảo

Báo cáo của FIFA cũng tiết lộ một chi tiết gây chấn động khác trong bê bối cầu thủ nhập tịch của Malaysia. Cơ quan này nêu tên hai môi giới cầu thủ Nicolas Puppo và Frederico Moraes bị cáo buộc có liên quan đến các tài liệu giả mạo. FIFA đề nghị mở rộng cuộc điều tra, nhắm vào 2 nhân vật này.

Ủy ban khiếu nại cũng chỉ ra rằng Tổng thư ký đã bị đình chỉ của FAM là FAM Datuk Noor Azman Rahman có vai trò trong “chuỗi sự kiện dẫn đến việc tạo ra các tài liệu đủ điều kiện bị giả mạo”. Do đó, ông Noor Azman phải bị điều tra kỹ hơn, đồng thời xem xét sâu hơn vai trò của ông và 2 người môi giới nêu trên.

FIFA cho biết việc mở rộng cuộc điều tra là rất quan trọng nhằm đảm bảo tất cả những người có liên quan được xác định và chịu trách nhiệm theo các quy định về thể thao. Tổ chức này nói thêm rằng các hình phạt nghiêm khắc phải được giữ nguyên vì “tính toàn vẹn của các giải đấu quốc tế đã bị xâm phạm” thông qua việc sử dụng các tài liệu giả mạo trong đăng ký cầu thủ.

Sau khi ủy ban kháng cáo bác bỏ khiếu nại, FAM hiện đang chuẩn bị đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài thể thao (CAS) trong nỗ lực cuối cùng nhằm lật ngược các án treo giò toàn cầu và các mức phạt tài chính.