Cầu thủ nhập tịch Malaysia đối mặt bi kịch: Thắng ĐT Việt Nam, mất cả sự nghiệp?

(VTC News) -

Việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bác đơn kháng cáo trong vụ LĐBĐ Malaysia gian lận nhập tịch khiến 7 cầu thủ có liên quan chịu tổn thất lớn. Không chỉ là án phạt tiền, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có nguy cơ phải đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì 1-2 trận đấu. Thậm chí, có người chỉ xuất hiện trên sân vỏn vẹn 12 phút trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam cũng có thể đánh mất tương lai.

Nguy cơ tiêu tan sự nghiệp

“Các câu lạc bộ đều biết rõ họ đang đối mặt với điều gì. Một số đội muốn chấm dứt hợp đồng. Họ không muốn bị đình chỉ hoặc phải chịu trách nhiệm vì hành vi gian dối của các cầu thủ liên quan. Vì thế, chúng ta thấy một số câu lạc bộ chủ động hành động trước khi FIFA can thiệp", ông Christopher Raj - cựu lãnh đạo FAM nói trên kênh truyền hình Stadium Astro. Ông cho rằng các câu lạc bộ hiểu rõ khả năng kháng cáo thành công lên FIFA là rất thấp, kể cả khi đưa vụ việc lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS).

Những cầu thủ Malaysia nhập tịch đánh đổi cả sự nghiệp chỉ vì 1-2 trận đấu.

Câu lạc bộ Tenerife (Tây Ban Nha) hôm 7/11 quyết định thanh lý hợp đồng với Gabriel Palmero. Anh vốn không nằm trong kế hoạch của CLB và đang thi đấu cho đội bóng khác theo diện cho mượn, nhưng Tenerife vẫn là đội trả lương. Đội America de Cali (Colombia) cũng có ý định làm điều tương tự với Rodrigo Holgado - cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối năm 2026.

Những người khác may mắn hơn - Imanol Machuca, Facundo Garces, Hector Hevel, Joao Figueiredo, Jon Irazabal được các câu lạc bộ chủ quản ủng hộ. Garces (Deportivo Alaves) và Machuca (Velez Sarfield) còn hợp đồng không dưới 2 năm. 3 cái tên còn lại thuộc biên chế câu lạc bộ Johor Darul Tazim, mà chủ tịch CLB này giữ chức cố vấn của đội tuyển Malaysia, cũng chính là người giới thiệu để LĐBĐ Malaysia nhập tịch cho những cầu thủ này.

Tuy nhiên, điều đó không thể làm thay đổi hiện thực là các câu lạc bộ chủ quản không thể sử dụng những cầu thủ vi phạm trong vòng 12 tháng tới. Nói cách khác, dù có bị chấm dứt hợp đồng hay không, cả 7 cầu thủ bị FIFA phạt đều rơi vào tình cảnh "ngồi chơi xơi nước". Điều này đương nhiên ảnh hưởng đến thu nhập của họ, khi một số khoản lương thưởng thường đi kèm điều kiện về thời gian ra sân và mức độ đóng góp.

Ngoài ra, việc nghỉ thi đấu một năm chắc chắn ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ. Do không chấn thương, họ vẫn tập luyện được. Dù vậy, việc mất cảm giác thi đấu và nhịp độ chơi bóng ở cấp độ cao rõ ràng là tổn thất lớn và không dễ phục hồi.

Hết cửa lên đội tuyển quốc gia?

Dựa trên những phán quyết hiện tại, cơ hội để 7 cầu thủ kể trên được khoác áo đội tuyển quốc gia - bất kể nước nào - là 0%. Theo những bằng chứng mà Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) thu thập được, cả Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đều không có liên hệ gì về nguồn gốc với Malaysia (tính đến đời bố mẹ và ông bà). Do đó, việc LĐBĐ Malaysia áp dụng quy trình nhập tịch theo diện huyết thống đối với họ là không hợp lệ.

Do không phải cầu thủ gốc Malaysia, những cầu thủ này phải đáp ứng điều kiện 5 năm cư trú liên tục tại nước này để được thi đấu cho đội tuyển quốc gia sau khi nhập tịch. Trừ Gabriel Palmero, cả 6 người còn lại đều quá hoặc chạm ngưỡng 30 tuổi ở mốc thời gian 5 năm sau nếu họ chuyển về Malaysia thường trú ngay từ bây giờ.

Nhà môi giới cầu thủ Effendi Jagan Abdullah nhận định: “Hầu hết các câu lạc bộ Malaysia hiện nay đều bị giới hạn tài chính. Không còn nhiều đội bóng giàu mạnh nữa. Một số cầu thủ như Holgado sẽ 36 tuổi khi quy trình này kết thúc— rõ ràng không phù hợp cho đội tuyển quốc gia".

Nhập quốc tịch thành công không đồng nghĩa với việc đủ tư cách hợp lệ để thi đấu cho đội tuyển quốc gia mới. Tuy nhiên, điều chắc chắn là họ không thể đăng ký lại quốc tịch cũ với FIFA. Ví dụ, Palmero không còn là cầu thủ Tây Ban Nha, sau khi trở thành công dân hợp pháp của Malaysia - đất nước không cho song tịch.