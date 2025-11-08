Không gian lận nhập tịch như Malaysia, vì sao tuyển Việt Nam chưa gọi Hoàng Hên?

(VTC News) -

Danh sách đội tuyển Việt Nam tháng 11/2025 chưa có tên Đỗ Hoàng Hên, dù cầu thủ này được nhập quốc tịch và trở thành công dân Việt Nam từ ngày 17/10. Trước đó, để được nhập quốc tịch, Đỗ Hoàng Hên cần có giấy giới thiệu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và huấn luyện viên Kim Sang-sik, đồng nghĩa anh nằm trong kế hoạch của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Dù vậy, sau khi nhập tịch, tiền vệ 31 tuổi chưa đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam theo quy định của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Cụ thể, cầu thủ của Hà Nội FC cư trú 5 năm liên tục sau 18 tuổi tại Việt Nam. "5 năm liên tục" được hiểu là thường trú tại một quốc gia trong 5 năm kế tiếp nhau, thời gian vắng mặt không đáng kể.

Đỗ Hoàng Hên đến Việt Nam từ tháng 12/2020 trước khi gia nhập câu lạc bộ Bình Định. Dù trở thành công dân Việt Nam hợp pháp, Đỗ Hoàng Hên vẫn phải chờ ít nhất đến tháng 12 mới đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam hợp lệ.

Đỗ Hoàng Hên chưa đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào thuộc vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra ngay trong tháng 11. Ông Kim Sang-sik do đó chưa điền tên Đỗ Hoàng Hên vào danh sách đội tuyển ở lần tập trung này.

Khi cầu thủ Hà Nội FC đủ điều kiện về thời gian cư trú, LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ gửi hồ sơ đề nghị lên Ủy ban Tình trạng và Tư cách cầu thủ của FIFA để xin phê duyệt. Hồ sơ cần bao gồm hộ chiếu, giấy tờ chứng minh quốc tịch, bằng chứng cư trú liên tục (thị thực, thông tin xuất-nhập cảnh, đăng ký thường trú, tạm trú...), và xác nhận chưa từng thi đấu cho đội tuyển quốc gia khác.

Chỉ sau khi được FIFA chấp thuận, Hoàng Hên mới được phép thi đấu cho đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, kể cả khi FIFA cấp phép, cơ quan này vẫn có thể điều tra lại và lật ngược quyết định nếu phát hiện ra có sai phạm.

Do đó, LĐBĐ Việt Nam cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ, chính xác các quy định để không rơi vào trường hợp như Malaysia. 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia được cấp phép thi đấu (trong đó 5 người nhận được quyết định chỉ vài giờ trước trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0) nhưng sau khi điều tra, FIFA phát hiện ra gian lận và xử phạt.

Những cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano được nhập quốc tịch Malaysia hợp pháp. Tuy nhiên, họ chưa được công nhận là cầu thủ hợp lệ của đội tuyển Malaysia.

Lý do là thông tin về nguồn gốc Malaysia (cha mẹ hoặc ông bà) của nhóm cầu thủ này bị xác định là giả mạo. Họ không đủ điều kiện để được coi là cầu thủ nhập tịch theo diện có huyết thống (tương tự các cầu thủ Việt kiều như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip..., không cần đáp ứng điều kiện về thời gian cư trú).