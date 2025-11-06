Chuyên gia khuyên LĐBĐ Malaysia nhận tội gian lận nhập tịch, từ bỏ kháng cáo

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) tuyên bố tiếp tục kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS) sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giữ nguyên án phạt gian lận nhập tịch. Tuy nhiên, động thái này của FAM không được các chuyên gia, truyền thông và cựu quan chức ủng hộ do khả năng thắng kiện không cao, tốn kém chi phí và có nguy cơ làm hậu quả nặng hơn.

Cựu Tổng thư ký FAM Datuk Seri Azzuddin Ahmad nêu quan điểm: "FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM. Theo quy trình, chỉ còn một con đường cuối cùng — đó là CAS. Việc FAM có tiếp tục hay không là quyết định của họ, nhưng theo quan điểm của tôi, đó không phải là lựa chọn tốt nhất".

LĐBĐ Malaysia tiếp tục kháng cáo sau khi bị kết tội gian lận nhập tịch cầu thủ.

Theo cựu quan chức này, LĐBĐ Malaysia nên "khiêm tốn thừa nhận rằng đã có những sai sót". Ông Ahmad cho rằng các tài liệu và bằng chứng mà FIFA đưa ra “quá rõ ràng và khó có thể tranh cãi” và việc kéo dài quy trình pháp lý chỉ khiến dư luận thêm bức xúc, có nguy cơ khiến các cơ quan chính phủ như Cục Đăng ký Quốc gia hoặc Cục Di trú bị liên lụy.

Cùng quan điểm, cựu trưởng đoàn của đội tuyển Malaysia là Datuk Kamarul Ariffin Mohd Shahar thẳng thắn kêu gọi FAM nên từ bỏ việc kiện tụng. Thay vào đó, LĐBĐ Malaysia có thể dành thời gian để rà soát toàn bộ quy trình quản lý, tránh để những sai phạm tương tự xảy ra trong tương lai.

“Thực tế thì đưa vụ việc lên CAS cũng sẽ không thay đổi điều gì. Đừng lãng phí thời gian và tiền bạc", tờ New Straits Times dẫn lời ông Shahar.

Chuyên gia phân tích Datuk Christopher Raj cho rằng khả năng FAM đảo ngược được phán quyết của FIFA gần như là bất khả thi. Ông nêu dẫn chứng từ lịch sử, cho thấy rất ít trường hợp các liên đoàn bóng đá kháng cáo thành công án phạt của FIFA.

“Trong năm 2023 và 2024, có 54 vụ kiện lên CAS chống lại FIFA, và FIFA thắng cả 54 vụ. Các văn bản pháp lý của FIFA được soạn rất chặt chẽ", ông Raj trả lời phỏng vấn trên tờ Berita Harian. "Việc FAM thắng kiện tại Tòa án trọng tài thể thao là một phép màu. Tuy nhiên, tôi hy vọng vụ việc sẽ là bài học quan trọng để liên đoàn siết chặt quy trình pháp lý trong tương lai".

Cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia Pekan Ramli bày tỏ sự thất vọng khi FAM muốn vụ việc kéo dài khi mọi bằng chứng đều chống lại cơ quan này.

“Chúng ta phải chấp nhận rằng FAM đã thua FIFA 0-2 trong vụ này. Họ có bằng chứng rất mạnh. Điều khiến tôi ngạc nhiên là FAM vẫn không chấp nhận rằng mình đã vi phạm quy định", ông Ramli nhận định. Vị chuyên gia này cho rằng công chúng sẽ không ủng hộ việc FAM tiếp tục kiện tụng, bởi “đó chỉ là sự lãng phí thời gian và tiền bạc”. Theo ông, FAM cần ưu tiên khôi phục niềm tin thay vì duy trì “văn hóa chối bỏ”.

Theo luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli, cơ hội duy nhất để FAM giành lại phần thắng là chứng minh “các sai sót thực tế hoặc pháp lý trong phán quyết của FIFA”. Đây là điều gần như bất khả thi dựa trên quy trình rất chặt chẽ và thống nhất, cũng như những bằng chứng mà FIFA đưa ra.