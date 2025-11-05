Malaysia nguy cơ bị xử thua, tuyển Việt Nam vào thẳng Asian Cup 2027?

(VTC News) -

Việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bác bỏ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) trong vụ gian lận nhập tịch cầu thủ mở ra cơ hội lớn cho đội tuyển Việt Nam lật ngược tình thế bất lợi ở vòng loại Asian Cup 2027. Thậm chí, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có thể vào thẳng vòng chung kết ngay khi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đưa ra án phạt bổ sung.

FIFA kết luận LĐBĐ Malaysia vi phạm nghiêm trọng trong quá trình nhập tịch cho Gabriel Felipe Arrocha (Gabriel Palmero), Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano. Thông tin trong báo cáo điều tra cũng chỉ ra rằng những người này không đủ điều kiện để được coi là cầu thủ Malaysia hợp lệ. Theo quy chế về kỷ luật của FIFA và AFC, đội bóng sử dụng cầu thủ không hợp lệ bị tính là “bỏ trận đấu”, xử thua với tỷ số 0-3.

Đội tuyển Việt Nam có thể vào thẳng Asian Cup 2027 nếu AFC phạt đội tuyển Malaysia.

Trong số 7 cầu thủ kể trên, 2 người ra sân ở trận Malaysia thắng Nepal 2-0 vào tháng 3/2025. Sau đó 3 tháng, toàn bộ 7 cầu thủ đều ra sân đối đầu với đội tuyển Việt Nam (Malaysia thắng 4-0). Nếu bị xử thua, Malaysia mất 6 điểm (3 điểm chuyển sang đội tuyển Việt Nam). Điều này sẽ mang tới cho đội tuyển Việt Nam "lợi thế 9 điểm" trong cuộc cạnh tranh với đối thủ.

Tuy vậy, AFC sẽ chờ LĐBĐ Malaysia hoàn tất toàn bộ quy trình pháp lý trước khi ra quyết định. Khoảng thời gian này có thể kéo dài vài tuần nếu FAM không kháng cáo lên Tòa án trọng tài thể thao (CAS), hoặc vài tháng. Trước thời điểm đó, các đội bóng ở bảng F của vòng loại Asian Cup 2027 sẽ thi đấu lượt trận thứ 5 vào ngày 19/11.

Đội tuyển Việt Nam gặp Lào trên sân khách. Chỉ cần không thua, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đảm bảo khoảng cách với Malaysia không quá 8 điểm khi đá xong vòng loại. Khi đó, án phạt của AFC được đưa ra sẽ giúp đội tuyển Việt Nam hưởng "lợi thế 9 điểm", đồng nghĩa với việc vào thẳng vòng chung kết Asian Cup.

Trong trường hợp đội tuyển Việt Nam thua Lào, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn phải chờ kết quả lượt trận cuối để đảm bảo tấm vé đi tiếp. Dù vậy, Malaysia mới là đội ở thế bất lợi. Họ cần thắng đội tuyển Việt Nam với tỷ số ít nhất là 4-0.

Đó là những giả định xảy ra khi LĐBĐ châu Á (AFC) xử thua đội tuyển Malaysia vì gian lận nhập tịch cầu thủ. Trước khi có quyết định cuối cùng, ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Việt Nam vẫn bất lợi trước đối thủ trong cuộc cạnh tranh suất dự vòng chung kết Asian Cup 2027.