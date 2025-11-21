Malaysia bị phạt ở vòng loại Asian Cup 2027, AFC chưa xử thua

(VTC News) -

Thông báo kỷ luật mới nhất ban hành ngày 19/11 của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) có tới 4 án phạt dành cho các đại diện Malaysia. Trong đó, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) nhận 1 án phạt liên quan đến vi phạm ở vòng loại Asian Cup 2027.

Vụ việc này không liên quan đến bê bối gian lận nhập tịch của 7 cầu thủ Malaysia trong trận thắng đội tuyển Việt Nam 4-0 tháng 6/2025. Đây là vi phạm xảy ra trong trận đấu giữa Malaysia và Lào trên sân vận động Bukit Jalil thuộc lượt trận thứ tư (diễn ra ngày 14/10).

LĐBĐ Malaysia - với tư cách ban tổ chức chủ nhà - bị AFC bắt lỗi "gây ra sự trì hoãn thời điểm bắt đầu hiệp 2 trong vòng 2 phút 30 giây". AFC phạt FAM 1.875 USD (khoảng 50 triệu đồng).

LĐBĐ Malaysia nhận án phạt vì vi phạm ở vòng loại Asian Cup 2027.

Những án phạt khác của bóng đá Malaysia liên quan đến 2 câu lạc bộ và 1 cá nhân. Cụ thể, CLB Selangor bị phạt 1.250 USD (khoảng 32 triệu đồng) vì trì hoãn thời gian bắt đầu hiệp 2 trận đấu ở AFC Champions League Two. CLB Johor Darul Tazim bị phạt 5.000 USD (hơn 130 triệu đồng) vì không đảm bảo sân vận động đáp ứng đủ điều kiện trong buổi tập chính thức tại AFC Champions League Elite.

Án phạt còn lại dành cho huấn luyện viên thể lực của câu lạc bộ Kelana United (nữ), ông Mohd Zahidibudiman Bin Ibrahim. LĐBĐ châu Á xác định huấn luyện viên này có hành vi không đẹp, làm mất uy tín của trận đấu và giải đấu AFC Champions League nữ.

Liên quan đến vụ bê bối gian lận nhập tịch, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chưa khởi động quy trình xem xét án phạt bổ sung cho LĐBĐ Malaysia. Do FAM kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao (CAS), AFC phải chờ phán quyết của cơ quan này và Tòa bóng đá FIFA trước khi xem xét các hình thức kỷ luật.

“Nếu quyết định liên quan đến các cầu thủ không thay đổi, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ đưa ra phán quyết. Tòa bóng đá FIFA sẽ mất bao lâu để họp? AFC đã thông báo cho FIFA rằng họ phải ra quyết định trước ngày 31/3/2026, hạn chót của vòng loại Asian Cup", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cho biết.