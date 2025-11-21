LĐBĐ Malaysia nguy cơ bị tăng án phạt vụ gian lận nhập tịch

(VTC News) -

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh cảnh báoLiên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) về nguy cơ bị tăng nặng hình phạt nếu kháng cáo thất bại lần 2 trong vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ. Điều này được nhắc đến trong giải trình của bà Hannah Yeoh trước quốc hội Malaysia hôm qua (20/11).

"CAS có thể kiến nghị FIFA tăng mức phạt và thời hạn đình chỉ nếu FAM thua kiện", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia cho biết.

"Nếu tất cả các kháng cáo đều thất bại, chuyện gì sẽ xảy ra? Dựa trên các quy định hiện hành của AFC, kết quả trận đấu sẽ bị hủy, đội đối thủ được trao ba điểm và ba bàn thắng, và Ủy ban Kỷ luật AFC có thể áp thêm các biện pháp kỷ luật, bao gồm trừ điểm. FAM phải chuẩn bị cho khả năng CAS ra phán quyết bất lợi và hình phạt có thể bị tăng nặng. FAM phải tự cân nhắc điều này".

Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia Hannah Yeoh

Sau khi Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) bác kháng cáo lần đầu và giữ nguyên án phạt, LĐBĐ Malaysia khẳng định sẽ tiếp tục kháng cáo lên Tòa trọng tài thể thao. Quy trình được khởi động sau khi FIFA công bố báo cáo chi tiết hôm 18/11. Tuy nhiên, truyền thông và các chuyên gia pháp lý, thể thao Malaysia khuyên FAM không nên làm điều này bởi những lập luận kháng cáo của họ không đủ tính thuyết phục.

Bà Hannah Yeoh cho biết nếu FAM thất bại tại CAS, Tòa bóng đá FIFA sẽ họp để quyết định liệu bảy cầu thủ nhập tịch Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel có được tiếp tục thi đấu cho đội tuyển Malaysia hay không.

Sau khi CAS hoàn tất quy trình, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển cho AFC để xử lý liên quan đến vòng loại Asian Cup.

“Nếu quyết định liên quan đến các cầu thủ không thay đổi, Ủy ban Kỷ luật AFC sẽ đưa ra phán quyết. Tòa bóng đá FIFA sẽ mất bao lâu để họp? AFC đã thông báo cho FIFA rằng họ phải ra quyết định trước ngày 31/3/2026, hạn chót của vòng loại Asian Cup", Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Malaysia xác nhận. Bà cho biết án phạt có thể không dừng lại ở việc xử thua và trừ điểm đối với đội tuyển quốc gia Malaysia.