Luật sư chê LĐBĐ Malaysia cãi cùn, kháng cáo vô ích

(VTC News) -

Phát biểu trên truyền thông Malaysia, luật sư chuyên giải quyết các tranh chấp về thể thao Nik Erman Nik Roseli khẳng định Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) không có cơ sở lý luận để tiếp tục kháng cáo lên Tòa trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ. Ông cho rằng hành động này “không cần thiết” và chỉ làm tình hình trở nên bất lợi hơn.

Đơn kháng cáo đầu tiên của LĐBĐ Malaysia - gửi tới Ủy ban giải quyết khiếu nại của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) - bị bác bỏ. Hôm qua (18/11), FIFA công bố báo cáo chi tiết dài 64 trang trình bày đầy đủ các giải trình, lập luận của FAM trong văn bản phản hồi cũng như phiên điều trần diễn ra hôm 30/10 tại Miami (Mỹ), đồng thời phân tích vì sao những quan điểm này vô hiệu.

Báo cáo mới nhất của FIFA thậm chí còn đưa ra những thông tin bất lợi hơn ban đầu đối với LĐBĐ Malaysia. Ông Nik Roseli cho biết: “Ủy ban kháng cáo của FIFA nhận thấy rằng FAM không đưa ra được bất kỳ biện pháp khắc phục cụ thể nào, không xác định được ai chịu trách nhiệm sửa đổi tài liệu, không áp dụng kỷ luật nội bộ và không triển khai cải cách cấu trúc".

Nguy cơ bị phạt càng trở nên rõ ràng hơn với đội tuyển Malaysia bất chấp nỗ lực kháng cáo.

Ông cũng chỉ ra trong tài liệu một chi tiết cho thấy FIFA coi việc FAM thành lập tổ điều tra độc lập là hành động mang tính đối phó. Theo quy định, nếu một liên đoàn thành viên không có hành động liên quan trong vòng 90 ngày, FIFA được phép can thiệp trực tiếp.

Nhận định về các lập luận của LĐBĐ Malaysia, luật sư Nik Erman cho rằng lý lẽ mà cơ quan này đưa ra không phản bác được bất kỳ điều gì. Cơ hội thành công dựa trên hồ sơ kháng cáo này là "gần như không có", bởi FAM không đưa ra được chứng cứ phản biện cáo buộc làm giả giấy tờ. Thậm chí, chính FAM thừa nhận nhân viên của cơ quan này có hành động chỉnh sửa thông tin trong tài liệu.

“FAM lập luận rằng hành vi làm giả được thực hiện mà không có sự biết hoặc cho phép của các cầu thủ, tổng thư ký hay ban chấp hành. Tuy nhiên, ủy ban kháng cáo không đồng ý", ông Nik Roseli tóm tắt nhận định của FIFA. Ông bổ sung rằng trong tất cả các lập luận kháng cáo, LĐBĐ Malaysia “không phủ nhận tài liệu bị làm giả — họ chỉ nói rằng không biết về điều đó".

Từ góc độ pháp lý, ông tái khẳng định: “Lời khuyên của tôi là không cần thiết phải kháng cáo vì không có lý do chính đáng để làm vậy. Từ góc độ chuyên môn và dựa trên các dữ kiện hiện có, thì không cần thiết — vì không có lý do để đưa vụ việc ra CAS", ông Nik Roseli cho biết.