Kết quả Công an Hà Nội vs Tampines Rovers, Cúp C1 Đông Nam Á mới nhất

CAHN 3-1 Tampines Rovers Tiếp tục cập nhật

Trận CAHN đấu với Tampines Rovers diễn ra lúc 19h30 hôm nay 4/2 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Báo Điện tử VTC News cập nhật tỷ số trận đấu sớm nhất.

Đội hình CAHN vs Tampines Rovers

CAHN: Thành Vinh, Lý Đức, Gomes Hugo, Vitor Hugo, Thành Long, Văn Toản, Văn Đức, Minh Phúc, Rogerio Dos Santos, Leygley Minh, Văn Đô.

Tampines Rovers: Syazwan, Shuya, Seiga, Shah, Glenn, Trent, Dylan, Irfan, Hide, Takeshi, Koya.

CLB Công an Hà Nội không còn cơ hội đi tiếp ở Cúp C1 Đông Nam Á.

Thông tin CAHN và Tampines Rovers

Câu lạc bộ Công an Hà Nội đấu với Tampines Rovers ở lượt trận cuối bảng A Cúp C1 Đông Nam Á (ASEAN Club Championship 2025/26). Trận đấu chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục đối với đội chủ nhà. Thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking không còn cơ hội vượt qua vòng bảng.

Sau 4 lượt trận, đội bóng ngành Công an xếp thứ 5 bảng A, chỉ giành được 4 điểm (1 thắng, 1 hòa và 2 thua). Phong độ của Nguyễn Quang Hải và đồng đội ở đấu trường quốc tế mùa này khác hẳn màn thể hiện của họ tại V.League, nơi đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Ở chiều ngược lại, Tampines Rovers được đánh giá là đối thủ không dễ chịu. Đại diện của Singapore gây ấn tượng mạnh tại AFC Champions League Two khi bất bại trước Pohang Steelers (Hàn Quốc), toàn thắng hai lượt trận trước BG Pathum United (Thái Lan), dẫn đầu bảng H với 16 điểm, ghi 14 bàn và chỉ để lọt lưới 5 lần.

Về lực lượng, ngoài trường hợp của Văn Hậu gặp chấn thương nhẹ, CAHN có đầy đủ những nhân tố tốt nhất. Tuy nhiên, HLV Alexandre Polking nhiều khả năng xoay tua đội hình, trao cơ hội cho các cầu thủ dự bị nhằm giữ sức cho các trụ cột. Tampines Rovers có thể sử dụng đội hình mang tính thử nghiệm trong chuyến làm khách đến Hà Nội.