Người vùng cao Bình Liêu tất bật làm đặc sản miến dong phục vụ Tết

(VTC News) -

Trong làn sương sớm còn bảng lảng trên những triền núi Bình Liêu (Quảng Ninh), sắc trắng của miến dong trải dài khắp các bãi phơi, nổi bật giữa màu xanh váy áo tươi tắn của phụ nữ dân tộc Sán Chỉ.

Giữa không gian vùng cao yên bình, các bà, các chị cần mẫn trên cánh đồng phơi miến tạo nên bức tranh lao động vừa nhộn nhịp vừa thơ mộng những ngày giáp Tết.

Phụ nữ là lực lượng chính tham gia sản xuất miến dong tại Bình Liêu.

Trên những khoảng sân trước nhà, từng dải miến dong trắng trong được phơi đều dưới nắng. Mỗi người một công đoạn, từ tráng bánh, phơi bánh, cắt miến, người xếp cân, đóng gói cứ thoăn thoắt với sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý.

Miến dong là nghề truyền thống gắn bó lâu đời với đồng bào các dân tộc ở Bình Liêu. Để làm ra những sợi miến dai, trong, không pha tạp, người dân phải trải qua nhiều công đoạn thủ công, từ trồng và thu hoạch củ dong riềng, xay củ lấy bột, lọc bột, tráng bánh cho đến phơi khô. Mỗi khâu đều đòi hỏi sự tỉ mỉ, cẩn thận và phụ thuộc nhiều vào thời tiết, nhất là vào dịp cuối năm khi mưa rét có thể ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất.

Người dân vùng cao Bình Liêu hối hả đóng gói đặc sản miến dong trong những ngày giáp Tết.

Vào vụ Tết, hầu hết các hộ làm miến đều tăng công suất. Cả gia đình cùng tham gia sản xuất, người xay dong, người tráng bánh, người mang miến ra phơi nắng. Có những ngày, công việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn để kịp đơn hàng phục vụ thị trường.

Miến dong Bình Liêu được người tiêu dùng ưa chuộng nhờ sợi miến trong, dai tự nhiên, khi nấu không nát, giữ được hương vị đặc trưng của dong riềng vùng cao. Những năm gần đây, cùng với việc chú trọng giữ gìn chất lượng và xây dựng thương hiệu, miến dong Bình Liêu ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu sử dụng các sản phẩm truyền thống tăng cao.

Anh La A Nồng, Giám đốc Hợp tác xã Phát triển Đình Trung, cho biết trung bình mỗi ngày, đơn vị sản xuất được khoảng 2 tạ miến thành phẩm. Dự kiến dịp Tết này, hợp tác xã sẽ xuất bán khoảng 20 tấn miến dong đến tay người tiêu dùng, với giá thành dao động 85.000-120.000 đồng/kg.

Người dân vùng cao Bình Liêu hiện đã biết chăm chút mẫu mã đóng gói thành phẩm nhằm tăng tính thẩm mỹ, thu hút người tiêu dùng.

Những ngày cuối năm, thương lái thường đánh ô tô đến tận xưởng để lấy hàng.

Không riêng Hợp tác xã Phát triển Đình Trung, tất cả cơ sở sản xuất miến dong tại Bình Liêu đều được định hướng phát triển theo hướng hàng hoá, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kết hợp với phương pháp làm miến thủ công truyền thống.

Qua đó, sản phẩm miến dong Bình Liêu vừa giữ được chất lượng, hương vị đặc trưng vừa tăng thêm giá trị thẩm mỹ, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đưa miến Bình Liêu thành sản phẩm hàng hoá giá trị cao.

Giữa nhịp sống hối hả cuối năm, hình ảnh người dân Bình Liêu tất bật sản xuất miến dong không chỉ phản ánh tinh thần lao động cần cù, mà còn là minh chứng cho nỗ lực gìn giữ và phát huy giá trị của một đặc sản vùng cao, góp phần mang hương vị Tết mộc mạc, đậm đà bản sắc quê hương đến với mọi nhà.