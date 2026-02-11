Làng đào lớn nhất miền Bắc rộn ràng vào vụ Tết

Những ngày cận Tết Nguyên đán, làng đào Nhật Tân (phường Hồng Hà, Hà Nội) bước vào thời điểm sôi động nhất trong năm, khi lượng khách tham quan, mua sắm đổ về ngày một đông.
Theo chia sẻ của các nhà vườn, thời tiết năm qua có nhiều diễn biến bất thường, nền nhiệt cao hơn trung bình nhiều năm khiến một số diện tích đào nguy cơ nở sớm. Trước tình hình đó, người trồng phải theo dõi sát sao diễn biến thời tiết, điều chỉnh kỹ thuật chăm sóc từng ngày để đảm bảo hoa nở đúng dịp Tết.
Với những người gắn bó lâu năm với nghề trồng đào, vụ Tết không đơn thuần là thời điểm mua bán sôi động, mà còn là lúc nhìn lại thành quả của cả năm miệt mài chăm sóc, uốn tỉa từng gốc đào, chắt chiu từng mầm nụ.
Năm nay, đào Nhật Tân được đánh giá có nụ lớn, hoa nở đều, màu sắc tươi tắn, đáp ứng thị hiếu người chơi hoa.
Chủ vườn đào Bình Bàng cho biết, thời tiết năm qua thất thường khiến người trồng đào chịu nhiều áp lực. “Có giai đoạn nắng ấm kéo dài làm đào có nguy cơ bung hoa sớm, sau đó lại xuất hiện những đợt rét sâu. Chúng tôi phải liên tục điều chỉnh các khâu như tuốt lá, hãm nước, che chắn để hoa nở đúng thời điểm. Đến nay, đào đang vào độ đẹp, kịp phục vụ khách chơi Tết”, chủ vườn chia sẻ.
Giá đào Nhật Tân năm nay có phần “mềm” hơn so với năm trước. Các cành đào phổ thông được bán với giá từ khoảng 350.000 đến 600.000 đồng. Những cành đào dáng huyền, kích thước lớn hoặc gốc đào thế đẹp có giá dao động từ 1 triệu đến hơn 2 triệu đồng, tùy dáng và chất lượng.
Ông Hoàng Văn Khang (phường Hoàn Kiếm) cho biết, đào Nhật Tân đã trở thành nét văn hóa không thể thiếu trong mỗi dịp Tết của gia đình. “Tết nào nhà tôi cũng có đào Nhật Tân. Hoa ở đây có dáng và sắc rất riêng, khác hẳn đào ở những vùng khác. Năm nay tôi mua hai cành đào với giá khoảng 2 triệu đồng để trang trí ngày Tết”, ông nói.
Từ sáng sớm đến chiều muộn, dòng người và xe cộ ra vào làng đào Nhật Tân tấp nập, kéo dài hai bên trục đường chính, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp báo hiệu mùa xuân đang đến rất gần.
Những gốc đào lớn, dáng thế đẹp được vận chuyển bằng xe chuyên dụng, lần lượt rời vườn để phục vụ thị trường Tết.
Dọc các vườn đào, việc chằng buộc, cố định cành hoa lên xe được thực hiện khẩn trương, tạo nên không khí tất bật, nhộn nhịp.
Một số thời điểm, giao thông qua khu vực làng đào bị ùn ứ do lượng phương tiện dừng đỗ và khách mua đào tăng cao.
Từng chuyến xe chở đào nối tiếp nhau tỏa đi khắp các tuyến phố Hà Nội.
Sắc hồng, sắc đỏ đặc trưng của hoa đào Nhật Tân góp phần tô điểm không khí Tết thêm rộn ràng, tươi mới.