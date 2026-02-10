Tái hiện không gian Tết cung đình xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Hôm nay (10/2), đúng dịp 23 tháng Chạp - ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức chương trình giới thiệu và tái hiện nghi lễ “Tống cựu, nghinh tân” tại Khu Di sản thế giới Hoàng thành Thăng Long. Hoạt động mở đầu chuỗi sự kiện tái hiện các nghi lễ Tết cung đình, góp phần đưa công chúng trở lại không gian Tết xưa.
Chuỗi hoạt động được xây dựng nhằm làm sống lại những nghi thức Tết từng diễn ra trong cung đình Thăng Long, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa, hệ thống nghi lễ cũng như tư tưởng trị quốc của cha ông.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu dự chương trình.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu dâng hương tại Điện Kính Thiên.
Chương trình thể nghiệm những nghi lễ tiêu biểu trong dịp Tết Nguyên đán từng được tổ chức trong cung đình xưa, thể hiện khát vọng quốc gia hưng thịnh, xã tắc yên bình, Nhân dân no ấm.
Các hoạt động chính gồm Lễ Tiến lịch, Lễ Thả cá chép tiễn ông Công ông Táo, Lễ Thướng tiêu (dựng cây nêu) và Lễ Đổi gác - những nghi thức quen thuộc nhưng được tái hiện trong không gian mang tính biểu tượng của Hoàng thành Thăng Long.
Tết Nguyên đán từ lâu là lễ tiết quan trọng, chứa đựng nhiều phong tục đặc sắc của người Việt. Tại Thăng Long - Hà Nội, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc suốt hàng nghìn năm, Tết không chỉ mang màu sắc dân gian mà còn in đậm dấu ấn cung đình.
Các nghi lễ “Tống cựu, nghinh tân” được tái hiện lần này phản ánh đầy đủ những nghi thức, phong tục tiêu biểu của cả dân gian và cung đình. Đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc gìn giữ các tập quán truyền thống tốt đẹp, đồng thời góp phần giáo dục lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ thông qua hình thức trải nghiệm trực quan.
Trong đó, Lễ Tiến lịch và ban lịch thể hiện sự coi trọng của triều đình phong kiến đối với việc làm lịch, gắn với quan sát thiên văn, thời tiết, ngày giờ nhằm phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt xã hội.
Lễ Tiến xuân ngưu, được tổ chức vào dịp Lập xuân, là nghi lễ cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, phản ánh tư duy lấy nông nghiệp làm nền tảng của xã hội xưa.
Nghi lễ thả cá chép trong ngày ông Công, ông Táo là phong tục quen thuộc trong đời sống người Việt, thể hiện lòng thành kính và ước vọng gia đình ấm no.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu thực hiện nghi thức thả cá chép.
Lễ Thướng tiêu với cây nêu được treo phướn, khánh đất mang ý nghĩa xua đuổi điều xấu, cầu chúc một năm mới bình an.
Lễ Đổi gác tái hiện sinh hoạt thường nhật trong Cấm thành, góp phần hoàn chỉnh bức tranh về đời sống cung đình dịp cuối năm.