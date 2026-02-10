Tái hiện không gian Tết cung đình xưa tại Hoàng thành Thăng Long

Chuỗi hoạt động được xây dựng nhằm làm sống lại những nghi thức Tết từng diễn ra trong cung đình Thăng Long, qua đó giúp người dân hiểu rõ hơn về chiều sâu văn hóa, hệ thống nghi lễ cũng như tư tưởng trị quốc của cha ông.