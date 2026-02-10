Công an dùng xe chuyên dụng chở cá chép giúp dân tiễn ông Công, ông Táo

Sáng 10/2 (23 tháng Chạp), tại khu vực Hồ Tây, phường Tây Hồ, TP Hà Nội, nhiều người dân sau khi làm lễ tiễn ông Công, ông Táo đã mang cá chép đỏ đến đây để phóng sinh theo phong tục truyền thống.
Nhằm hạn chế tình trạng cá chết sau khi bị thả xuống hồ và rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường, từ sáng sớm, lực lượng Công an phường Tây Hồ phối hợp cùng Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ phường có mặt tại các điểm ven hồ để hỗ trợ người dân trong quá trình phóng sinh cá.
Thay vì để người dân trực tiếp thả cá xuống Hồ Tây, các lực lượng chức năng hướng dẫn người dân cho cá vào các thùng nhựa lớn được chuẩn bị sẵn. Toàn bộ túi nilon đựng cá sau đó được thu gom riêng, tránh tình trạng bị ném xuống hồ gây ô nhiễm nguồn nước.
Theo phương án triển khai, cá chép sau khi được tiếp nhận sẽ được tập trung vào các thùng nhựa, đưa lên xe chuyên dụng của lực lượng công an và vận chuyển ra khu vực ven sông Hồng để phóng sinh.
Càng về trưa, lượng người dân mang cá đến khu vực Hồ Tây phóng sinh càng đông.
Các thùng nhựa nhanh chóng được lấp đầy cá chép.
Toàn bộ số cá người dân mang đến đều được lực lượng chức năng thu gom để đưa đi thả ở sông Hồng.
Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, một cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ cho biết, đây là hoạt động được địa phương duy trì trong vài năm gần đây vào dịp ông Công, ông Táo. “Mục tiêu chính là hạn chế cá chết sau phóng sinh, đồng thời giảm rác thải nhựa xuống Hồ Tây. Việc đưa cá ra sông Hồng giúp cá có điều kiện sống tốt hơn, tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực hồ”, vị cán bộ nói.
Để triển khai hiệu quả, phường đã xây dựng phương án phối hợp cụ thể giữa các lực lượng, bố trí nhân sự tại nhiều điểm ven hồ để vừa hướng dẫn người dân, vừa đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong khu vực.
Bà Trần Thị Lan (người dân sinh sống tại phố Trích Sài) cho biết, gia đình bà nhiều năm nay đều mang cá lên Hồ Tây phóng sinh vào ngày 23 tháng Chạp. “Tôi thấy lực lượng chức năng hướng dẫn rất cụ thể, lại giúp đưa cá ra sông Hồng nên tôi rất ủng hộ. Như vậy vừa đúng phong tục, vừa không làm bẩn hồ”, bà Lan chia sẻ.
“Thả cá mà cá sống được thì mới đúng ý nghĩa. Việc thu gom túi nilon riêng cũng khiến khu vực hồ sạch sẽ hơn hẳn”, người dân phường Tây Hồ chia sẻ.
Lực lượng chức năng dùng xe chuyên dụng, vận chuyển hàng trăm con cá chép di chuyển quãng đường khoảng 3km để đến địa điểm thả bên bờ sông Hồng.