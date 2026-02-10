Công an dùng xe chuyên dụng chở cá chép giúp dân tiễn ông Công, ông Táo

Bà Trần Thị Lan (người dân sinh sống tại phố Trích Sài) cho biết, gia đình bà nhiều năm nay đều mang cá lên Hồ Tây phóng sinh vào ngày 23 tháng Chạp. “Tôi thấy lực lượng chức năng hướng dẫn rất cụ thể, lại giúp đưa cá ra sông Hồng nên tôi rất ủng hộ. Như vậy vừa đúng phong tục, vừa không làm bẩn hồ”, bà Lan chia sẻ.