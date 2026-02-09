Chợ hoa xuân TP.HCM bắt đầu đông khách, tiểu thương giữ sức cho tuần cao điểm

Theo các tiểu thương, năm nay nhiều chi phí đầu vào tăng cao, trong khi giá bán vẫn được giữ nguyên so với các năm trước, khiến lợi nhuận giảm đáng kể. Vì vậy, những ngày này họ chủ yếu cầm chừng, chờ đến tuần cao điểm bắt đầu từ ngày 24 tháng Chạp để kỳ vọng tăng doanh thu.