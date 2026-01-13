Người dân 'lên đồ' check-in vườn hoa Tết ở TP.HCM

Còn hơn một tháng nữa đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại TP.HCM, các địa điểm chụp hình Tết được người dân đặc biệt quan tâm. Vườn hoa hướng dương Thủ Thiêm, vườn hoa cầu Ba Son, lễ hội hoa Vạn Phúc... là những điểm được đông đảo người dân lựa chọn ghé thăm.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 12/1 tại khu đô thị Vạn Phúc (quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM), một khoảng đất rộng hơn 2 hecta được chủ đầu tư bố trí làm lễ hội hoa Tết.
Với tên gọi "Lễ hội hoa Tết", khu vườn tái hiện trọn vẹn sắc xuân từ Bắc đến Nam với các loại hoa. Người dân vì thế thích thú, rủ nhau "lên đồ" đến check-in.
Trang phục được người dân lựa chọn nhiều nhất để chụp hình Tết tại vườn là áo dài truyền thống.
Số đông khách đến vườn hoa là các bạn trẻ.
Lưu giữ lại khoảnh khắc rực rỡ.
Hoa cánh bướm và hướng dương khoe sắc.
Du khách tạo dáng, chụp hình cho nhau tại vườn hoa.
Chị Quỳnh Trang (ngụ phường Bình Hoà, TP.HCM) cho biết, chị đã theo dõi thông tin mở cửa của vườn hoa từ lâu. Vì thế, ngay khi vườn hoa đón khách, chị cùng gia đình lập tức chuẩn bị áo dài đến chụp hình Tết. Cũng theo chị, những năm trước vườn hoa cũng được trồng nhưng chủ yếu là hoa hướng dương, năm nay rất nhiều loại hoa, tiểu cảnh đan đầy màu sắc xen nên có nhiều khung hình ưng ý hơn.
Ngoài tham quan, chụp ảnh, du khách còn được thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian như nặn tò he, viết câu đối, tham quan làng nghề truyền thống, vẽ mặt nghệ thuật… Lễ hội hoa Tết Vạn Phúc sẽ mở cửa đón khách đến hết ngày 18/1.