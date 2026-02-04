Hoa Tết TP.HCM bán chạy, nhiều nhà vườn 'cháy' hàng sớm

Anh Bình, chủ vườn có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hoa Tết cho biết, năm nay các nhà vườn đều phấn khởi khi khách đông hơn năm ngoái. "Nếu tính đúng ngày này năm ngoái thì thay đổi rõ lắm. Năm ngoái khách đếm trên đầu ngón tay, giờ thì khách luân phiên cả ngày", anh Bình cho hay.