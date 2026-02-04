Hoa Tết TP.HCM bán chạy, nhiều nhà vườn 'cháy' hàng sớm

Cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại các tuyến đường chuyên bán hoa Tết ở TP.HCM như: Phạm Văn Đồng, Mai Chí Thọ, Cộng Hoà, Thành Thái... đông khách ghé mua.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News ngày 17 tháng Chạp tại đường Phạm Văn Đồng (TP Thủ Đức cũ), dù giữa trưa nhưng người dân vẫn đổ về đây để "tậu" hoa trưng Tết.
Vốn là "thủ phủ" vựa cây cảnh, vì thế đường Phạm Văn Đồng luôn nhập hoa Tết sớm hơn các khu vực khác. Theo các chủ vựa, từ cuối tháng 11 Âm lịch (năm Ất Tỵ), họ đã bắt đầu nhập hàng.
Khách nườm nượp đến mua hoa Tết trên đường Phạm Văn Đồng.
Cúc mâm xôi là mặt hàng bán chạy nhất vì mang đặc trưng của Tết Nam Bộ, giá mềm, dễ vận chuyển.
Chủ vựa tất bật hướng dẫn khách chọn hoa.
Anh Bình, chủ vườn có hơn 15 năm kinh nghiệm bán hoa Tết cho biết, năm nay các nhà vườn đều phấn khởi khi khách đông hơn năm ngoái. "Nếu tính đúng ngày này năm ngoái thì thay đổi rõ lắm. Năm ngoái khách đếm trên đầu ngón tay, giờ thì khách luân phiên cả ngày", anh Bình cho hay.
Theo anh Bình, so với năm ngoái, giá hoa Tết năm nay không thay đổi. Cúc mâm xôi có giá 75.000 đồng/chậu, bưởi có giá 7 - 200 triệu đồng/chậu - tuỳ kích cỡ, quất có giá 2 - 50 triệu đồng/chậu...
Cây cảnh Tết rực rỡ màu sắc trên các tuyến đường TP.HCM.
Theo các nhà vườn, năm nay, hoa cúc là mặt hàng đắt khách gấp đôi. Nhiều nhà vườn phải nhập thêm số lượng lớn phát sinh vì "cháy" hàng sớm.
Nguyên do của việc "cháy" hàng được các nhà vườn lý giải là vì giá hợp lý, niêm yết công khai, người mua ít phải mặc cả.
Để chăm sóc các loại cây cảnh Tết, nhà vườn phải tăng chi phí để thuê nhân công trong thời gian này.
Hoa cúc được bó trong túi lưới để giảm khả năng nở sớm.
Đối với các loại cây có kích thước lớn, nhà vườn bao luôn chi phí vận chuyển nội thành.
Shipper trên đường "mang Tết" về nhà cho khách hàng.