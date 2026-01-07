Sắm hoa Tết online, dễ mua nhưng có khó trả?

(VTC News) -

Chỉ cần vài cú chạm, người mua có thể đặt một chậu cúc mâm xôi vàng rực từ miền Tây gửi thẳng ra Hà Nội, Đà Nẵng hay lên Tây Nguyên.

Tuy nhiên, cùng với sự tiện lợi là không ít băn khoăn như hoa mua online liệu có đẹp như trên livestream, nếu không ưng ý thì trả thế nào, ai chịu rủi ro khi hoa dập, nở sớm hoặc héo trong quá trình vận chuyển?

Hoa Tết từ “chợ làng” đến chợ online

Tại Vĩnh Long, chị Hồ Thị Mộng Thơ (chủ vựa cây giống Huyền Linh) cho biết năm nay chị chuẩn bị sẵn 30.000 chậu cúc mâm xôi phục vụ thị trường Tết. Đây là năm thứ hai chị tham gia bán hoa trên nền tảng số.

Năm ngoái, dù còn nhiều bỡ ngỡ, chị đã bán được gần 20.000 sản phẩm và phải ngưng nhận đơn từ khoảng ngày 15-16 tháng Chạp năm Ất Tỵ vì hết hàng sớm.

Hoa Tết được bán nhiều trên các sàn thương mại điện tử.

“Trước đây, bán hoa Tết chủ yếu trông vào thương lái và khách đến tận vườn. Bây giờ, chỉ cần mở điện thoại livestream là khách từ khắp nơi vào hỏi mua. Có ngày đơn về liên tục, đóng gói không kịp”, chị Thơ chia sẻ.

Không riêng Vĩnh Long, tại Đồng Tháp - thủ phủ hoa kiểng miền Tây - việc bán hoa Tết online cũng trở nên sôi động. Chị Bùi Thị Tươi, chủ shop Cây Tươi Nguyên, cho biết từ mức 50-70 đơn mỗi ngày lúc mới bắt đầu, hiện nay trung bình shop của chị đạt khoảng 200 đơn/ngày, những ngày cao điểm hoặc chạy chương trình khuyến mãi có thể lên tới 300 đơn.

Theo chị Tươi, thay vì chọn cây đẹp nhất để quay phim, chị chọn những cây có chất lượng trung bình để khi khách nhận được cây thực tế thường bằng hoặc đẹp hơn, họ sẽ cảm thấy hài lòng và vui hơn.

Chị Thơ (phải) chọn lựa kỹ càng nguồn hoa Tết để bắt đầu đợt bán online.

Trái với suy nghĩ bán online là nhàn, nhiều nhà vườn thừa nhận hoa kiểng là một trong những ngành hàng khó nhất trên sàn thương mại điện tử. Chị Hồ Thị Mộng Thơ cho biết, riêng khâu đóng gói đã là một áp lực lớn.

Một chậu cúc mâm xôi mất khoảng 20 phút để đóng gói, gấp đôi so với các đơn hàng thông thường, bởi phải cố định tán hoa, che chắn gốc, tránh gãy nhánh và dập nụ.

“Tiền thùng carton cứng chuyên dụng đã từ 10.000-15.000 đồng mỗi kiện. Nhưng không thể tiết kiệm khâu này vì hoa Tết mà xấu thì coi như mất uy tín”, chị Thơ nói.

Khâu đóng gói là một trong những khó khăn khi bán hoa Tết online.

Với đặc thù là hàng trưng Tết, yêu cầu về thẩm mỹ gần như tuyệt đối. Không giống quần áo hay đồ gia dụng, hoa kiểng không thể chấp nhận sai số lớn. Chỉ cần hoa nở sớm hơn dự kiến vài ngày, hoặc bị xô lệch trong quá trình vận chuyển, người bán có thể đối mặt với khiếu nại, hoàn trả và đánh giá xấu.

Nhà sáng tạo nội dung Huyền Phi cho biết chỉ cần sơ suất ở khâu đóng gói hay giao nhận, chậu hoa có thể bị dập, gãy, ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người mua.

Theo Huyền Phi, khác với quần áo hay đồ gia dụng, hoa kiểng đòi hỏi sự chăm sóc liên tục ngay cả sau khi đã đến tay khách hàng. Vì vậy, ngoài việc đóng gói kỹ lưỡng hơn cần phải kèm theo hướng dẫn chăm sóc chi tiết, tặng thêm phân bón để người mua có thể tự dưỡng cây, giữ hoa đúng thế cây và nở đẹp vào dịp Tết.

“Đóng gói là khâu cực nhất. Nếu làm không kỹ, cây rất dễ hư hỏng. Chưa kể, hoa về tay khách mà không biết chăm sóc thì cũng khó giữ được vẻ đẹp như lúc trên live”, Huyền Phi chia sẻ.

Có dễ đổi trả?

Chị Nguyễn Thị Hảo (phường Bình Trưng, TP.HCM) cho biết năm nay thấy hoa bán tràn ngập trên TikTok, Facebook, từ cúc mâm xôi, mai, lan đến hoa treo Tết, giá lại khá mềm.

“Xem livestream thì đẹp lắm, đọc review cũng nhiều người khen, nhưng vẫn lo không biết lúc nhận có giống trên hình không. Hoa mà xấu thì Tết mất vui”, chị Hà nói.

Các nhà sáng tạo nội dung livestream bán hoa Tết.

Cùng tâm lý đó, anh Lê Minh Hòa (Phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) cho biết đã bỏ hàng chục phút xem các phiên livestream hoa Tết nhưng vẫn chưa dám chốt đơn. Bởi hoa là hàng sống, vận chuyển xa như vậy rủi ro cao. Sợ lúc về hoa bị dập, nở không đúng dịp, mà trả lại thì phiền.

Theo các nhà bán hàng, chính tâm lý này buộc họ phải xây dựng uy tín rất kỹ. Gian hàng của chị Hồ Thị Mộng Thơ hiện đạt mức đánh giá 4,8/5 sao cho mặt hàng cúc mâm xôi. Nhiều khách cũ từ năm trước chủ động quay lại đặt mua vì “nhận hoa đẹp hơn trên live”. Mỗi đơn hàng đều kèm hướng dẫn chăm sóc và phân bón để khách tự dưỡng cây, canh hoa nở đúng Tết.

Một trong những yếu tố khiến hoa Tết online bùng nổ là chính sách bảo vệ người mua trên các sàn thương mại điện tử. Theo chị Thơ, khi bán qua TikTok Shop, cả người bán lẫn người mua đều yên tâm hơn nhờ cơ chế hoàn hàng - trả tiền minh bạch.

Bà Trần Thị Tân, Giám đốc Trách nhiệm xã hội TikTok Shop, cây cảnh và trái cây là mặt hàng khó hơn rất nhiều so với đồ khô. “Từ khâu lựa chọn, đóng gói đến vận chuyển đều phải có quy trình khắt khe để giảm tối đa tỉ lệ dập nát, đảm bảo sản phẩm đến tay người dùng vẫn giữ được độ chân thực như trên livestream”, bà Tân cho biết.

Theo bà Tân, một bước tiến lớn là việc phá bỏ giới hạn địa lý. Trước đây, những chậu cúc mâm xôi size lớn 100 - 160 cm gần như chỉ bán tại chỗ hoặc ship cự ly ngắn. Nay, thông qua thương mại điện tử, hoa có thể vận chuyển đến khắp mọi miền đất nước.

Các phiên livestream thu hút đông đảo người xem trên các nền tảng.

Sau phiên live "Chở Xuân Về Nhà" trong khuôn khổ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ II vừa diễn ra tại Đồng Tháp đã tiếp cận gần 9 triệu lượt xem chỉ sau 4 tiếng đồng hồ, hơn 5.000 chậu hoa, kiểng đã được bán ra cho người dùng trên khắp cả nước.

Bà Tân cho biết, đây là khởi đầu cho mục tiêu tiêu thụ 100.000 chậu hoa và cây cảnh trước thềm Tết Nguyên Đán 2026 của TikTok Shop - tương ứng với mức tăng trưởng 500% so với mùa Tết Cổ truyền 2025.

Đối với những nhà vườn không có kỹ năng livestream hoặc lượt xem thấp, các sàn kết nối họ với "Cộng đồng kiến tạo" và các đơn vị MCN (Multi-Channel Network). Thông qua hình thức tiếp thị liên kết, các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp sẽ giúp bà con quảng bá sản phẩm.

Người bán cũng được hướng dẫn tính toán thời điểm xuất hàng phù hợp với thời gian vận chuyển 3-5 ngày, để hoa đến tay khách vẫn ở độ đẹp nhất.