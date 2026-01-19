Thương lái nườm nượp chốt cọc, nông dân thủ phủ hoa cúc khấp khởi vụ Tết bội thu

Ông Bùi Đình Hoàng (nông dân trồng hoa cúc có tiếng ở Nghĩa Hiệp) cho biết gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu hoa cúc, với nhiều kích cỡ từ 50cm - 1m. Dù còn cả tháng nữa mới đến Tết, nhưng toàn bộ số hoa đã được thương lái từ Đà Nẵng đặt cọc mua hết. “Không chỉ vườn tôi mà hầu hết các vườn trong thôn đều đã có người đặt cọc mua sạch. Giá hoa năm nay cũng cao hơn so với mọi năm nên ai cũng phấn khởi”, ông Hoàng nói.