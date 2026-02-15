Cận cảnh cầu dây văng tĩnh không cao nhất Việt Nam

Sau khi được tháo gỡ, dự án tiếp tục triển khai và hoàn thành các hạng mục chính. Ngày 19/12/2025, cầu Bình Khánh được khánh thành, đánh dấu việc hoàn tất hạng mục kỹ thuật quan trọng của tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, dù đủ điều kiện kỹ thuật, cầu vẫn chưa thể mở cửa cho phương tiện lưu thông.