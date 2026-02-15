Cận cảnh cầu dây văng tĩnh không cao nhất Việt Nam

Cầu Bình Khánh nằm trên địa bàn huyện Nhà Bè nối huyện Cần Giờ (nay là xã Nhà Bè và xã Cần Giờ, TP.HCM), là một trong hai cây cầu lớn nhất của dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành.
Công trình được thiết kế dạng cầu dây văng, có tĩnh không thông thuyền cao nhất Việt Nam, đáp ứng yêu cầu khai thác giao thông thủy tải trọng lớn. Toàn bộ các hạng mục từ trụ tháp, hệ thống dây văng, mặt cầu đến các hạng mục kỹ thuật phụ trợ đã hoàn thành theo đúng thiết kế được phê duyệt.
Cầu có tổng chiều dài 2,7 km, trong đó phần cầu dây văng dài 749,5 m. Đường dẫn hai đầu cầu dài 1,69 km, phần cầu vượt các trục Nguyễn Văn Tạo, Nguyễn Hữu Thọ dài 320 m. Công trình được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn dừng khẩn cấp.
Điểm nhấn kỹ thuật của cầu là hai trụ tháp hình chữ H cao 155 m, hệ thống dây văng bố trí dạng rẻ quạt trên hai mặt phẳng. Tĩnh không thông thuyền đạt 55 m, bảo đảm an toàn cho tàu vận tải trọng tải lớn lưu thông qua khu vực.
Dự án cầu Bình Khánh có tổng mức đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản, do các nhà thầu và đơn vị tư vấn Nhật Bản thực hiện.
Khởi công từ tháng 8/2015, dự án cầu Bình Khánh từng đối mặt với nhiều khó khăn. Cuối năm 2018, khi khối lượng thi công đạt khoảng 70%, công trình phải tạm dừng trong thời gian dài do thay đổi cơ chế chính sách và vướng mắc trong bố trí vốn ODA.
Sau khi được tháo gỡ, dự án tiếp tục triển khai và hoàn thành các hạng mục chính. Ngày 19/12/2025, cầu Bình Khánh được khánh thành, đánh dấu việc hoàn tất hạng mục kỹ thuật quan trọng của tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam. Tuy nhiên, dù đủ điều kiện kỹ thuật, cầu vẫn chưa thể mở cửa cho phương tiện lưu thông.
Nguyên nhân chính là do tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành chưa được khép kín đồng bộ, đặc biệt là cầu Phước Khánh phía Cần Giờ - hạng mục còn đang thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2026.
Dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành có tổng chiều dài 57,8 km, tổng mức đầu tư 29.586 tỷ đồng, huy động từ 4 nguồn vốn gồm ADB, JICA, ngân sách Nhà nước và vốn tự thu xếp của Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC).
Đến nay, toàn tuyến đã hoàn thiện gần 55 km. Việc hoàn thành cầu Bình Khánh được xem là động lực để chủ đầu tư đẩy nhanh các hạng mục còn lại, hướng tới mục tiêu đưa toàn tuyến vào khai thác trong quý II/2026.
Khi tuyến cao tốc được khép kín, cầu Bình Khánh kỳ vọng sẽ phát huy vai trò kết nối liên vùng, góp phần giảm tải giao thông cho TP.HCM và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam.