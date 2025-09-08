Khẩn trương thi công 'nút thắt' cuối cùng của cao tốc Bến Lức - Long Thành

Trước đây, gói thầu xây dựng cầu Phước Khánh do VEC ký hợp đồng với liên danh Sumitomo Mitsui - Cienco 4, khởi công từ tháng 1/2016. Tuy nhiên, do vướng mắc về bố trí vốn và gia hạn hiệp định vay, dự án phải tạm dừng từ năm 2020 khi đã hoàn thành hơn 80% khối lượng. Sau gần 5 năm đình trệ, gói thầu đã có nhà thầu mới để tiếp tục thi công.