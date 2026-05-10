Lãnh tụ Tối cao Iran gặp chỉ huy quân sự giữa căng thẳng với Mỹ

Theo hãng tin bán chính thức Fars, ông Khamenei đã gặp Thiếu tướng Abdollahi, chỉ huy tổng hành dinh quân đội và nhận báo cáo về tình hình sẵn sàng của các lực lượng vũ trang Iran.

Trong cuộc gặp, ông Abdollahi báo cáo lực lượng Iran đang trong trạng thái sẵn sàng cao, có các thiết bị và vũ khí cần thiết để đối phó các hành động thù địch của đối phương. Ông Abdollahi nói: “Trong trường hợp họ mắc sai lầm chiến lược, có hành động gây hấn hoặc tấn công, ta sẽ đáp trả nhanh chóng, dữ dội và mạnh mẽ”.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. (Ảnh: Anadolu Agency)

Theo hãng Fars, ông Khamenei nói Iran đã ngăn chặn kẻ thù đạt các mục tiêu và ban hành chỉ thị mới nhằm đối đầu mạnh mẽ.

Trước đó, ngày 7/5, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết ông đã có cuộc gặp kéo dài hai tiếng rưỡi với Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei. Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên được ghi nhận giữa một quan chức cấp cao Iran và lãnh tụ tối cao mới của nước này. Ông Pezeshkian không nêu rõ thời điểm cuộc gặp diễn ra.

Truyền thông Iran không công bố ảnh hoặc video nào về các cuộc gặp. Truyền thông Iran cũng chưa đăng bất kỳ hình ảnh nào của ông Khamenei kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 3. Đây là thời điểm các cuộc không kích của Mỹ và Israel khiến cha ông và người tiền nhiệm, Đại giáo chủ Ali Khamenei, thiệt mạng. Đã có nhiều đồn đoán về sức khỏe và nơi ở của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei trong thời gian qua.

Ngày 8/5, kênh CNN đưa tin tình báo Mỹ đánh giá ông Khamenei đang đóng vai trò quan trọng trong định hình chiến lược xung đột cùng các quan chức cấp cao Iran. Các thông tin cho thấy quyền lực chính xác bên trong chính quyền Iran vẫn chưa rõ ràng, nhưng ông Mojtaba Khamenei nhiều khả năng đang chỉ đạo Iran xử lý các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột.

Trong diễn biến liên quan, ngày 8/5, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết nước này đang chờ Iran phản hồi về các đề xuất của Mỹ nhằm đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột. Phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm Rome (Italy), ông Rubio nêu rõ: “Tôi thật sự hy vọng đó là một đề xuất nghiêm túc”.

Ngoài ra, ông Rubio cũng bày tỏ quan ngại về các nỗ lực của Iran nhằm kiểm soát eo biển Hormuz, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng Tehran đã thành lập một cơ quan để phê duyệt hoạt động quá cảnh qua tuyến đường thủy này. Ông nhấn mạnh rằng việc Iran tuyên bố quyền kiểm soát một tuyến đường thủy quốc tế là điều không thể chấp nhận.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ được đưa ra sau khi ông Ebrahim Azizi - lãnh đạo Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran - cho biết ủy ban này đã chuẩn bị một dự luật về chế độ pháp lý đối với eo biển Hormuz.

Hãng tin Fars dẫn lời ông Azizi nêu rõ dự luật này đã sẵn sàng và dự kiến sẽ được thông qua tại phiên họp toàn thể sau khi Quốc hội Iran nhóm họp trở lại. Văn kiện sau đó sẽ được trình lên Hội đồng Giám hộ để phê chuẩn.