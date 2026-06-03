Facebook bản trả phí có gì khác so với tài khoản miễn phí?

(VTC News) -

Facebook từ lâu được biết đến là mạng xã hội miễn phí với hàng tỷ người dùng trên toàn cầu. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, Meta đã triển khai nhiều gói dịch vụ trả phí nhằm mang đến các quyền lợi bổ sung cho cá nhân, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp. Điều này khiến không ít người dùng thắc mắc liệu Facebook bản trả phí có gì khác so với tài khoản thông thường và có đáng để bỏ tiền đăng ký hay không.

Về cơ bản, người dùng Facebook miễn phí vẫn có thể sử dụng đầy đủ các tính năng quen thuộc như đăng bài viết, chia sẻ hình ảnh, xem video, tham gia nhóm, nhắn tin qua Messenger hay theo dõi các trang yêu thích. Các tính năng cốt lõi của nền tảng hiện không yêu cầu trả phí.

Điểm khác biệt lớn nhất của Facebook bản trả phí hiện nay nằm ở dịch vụ Meta Verified. Đây là gói thuê bao được Meta cung cấp cho cá nhân và doanh nghiệp, đi kèm dấu xác minh tài khoản, tăng cường bảo vệ trước nguy cơ giả mạo và hỗ trợ khách hàng ưu tiên.

Người đăng ký có thể liên hệ trực tiếp với bộ phận hỗ trợ của Meta thông qua các kênh chat hoặc email thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống tự động như trước.

Ngoài dấu xác minh, Meta Verified còn cung cấp lớp bảo vệ bổ sung đối với các trường hợp mạo danh tài khoản. Đây được xem là lợi ích đáng chú ý đối với những người có lượng người theo dõi lớn, người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung hoặc doanh nghiệp thường xuyên hoạt động trên nền tảng.

Đối với người dùng Facebook, Meta đã bắt đầu triển khai gói Facebook Plus với mức giá khoảng 3,99 USD mỗi tháng tại một số thị trường. Gói này không thay thế Facebook miễn phí mà bổ sung thêm các tính năng nâng cao dành cho những người dùng thường xuyên đăng tải nội dung trên nền tảng.

Facebook Plus mang đến một số quyền lợi như kéo dài thời gian hiển thị của Story, cung cấp thống kê chi tiết hơn về nội dung đã đăng và bổ sung các tùy chọn tương tác đặc biệt. Một số tính năng cá nhân hóa mới cũng được đưa vào gói thuê bao này nhằm tạo khác biệt so với trải nghiệm miễn phí truyền thống.

Song song với đó, Meta cũng đang thử nghiệm hệ sinh thái thuê bao mang tên Meta One. Đây được xem là bước đi nhằm mở rộng nguồn doanh thu ngoài quảng cáo và cung cấp thêm các công cụ chuyên biệt cho từng nhóm người dùng. Trong giai đoạn đầu, Meta One dự kiến gồm các gói Meta One Plus và Meta One Premium, tập trung vào các tính năng AI như tạo hình ảnh, tạo video và khả năng xử lý nâng cao của trợ lý Meta AI.

Với nhóm doanh nghiệp, Meta cung cấp nhiều cấp độ Meta Verified khác nhau như Standard, Plus, Premium và Max. Các gói này đều bao gồm dấu xác minh, hỗ trợ kỹ thuật ưu tiên và cơ chế bảo vệ trước hành vi giả mạo tài khoản. Ở các gói cao hơn, doanh nghiệp còn được tăng cường khả năng xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, mở rộng hỗ trợ khách hàng và bổ sung nhiều công cụ quản lý thương hiệu.

Những động thái trên cho thấy Meta đang chuyển dần từ mô hình phụ thuộc hoàn toàn vào quảng cáo sang chiến lược kết hợp giữa quảng cáo và doanh thu thuê bao. Dù vậy, công ty vẫn khẳng định các tính năng cốt lõi của Facebook sẽ tiếp tục được cung cấp miễn phí cho phần lớn người dùng.