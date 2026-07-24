Hơn 350 trụ sạc ô tô điện chính thức liên thông qua VETC

(VTC News) -

Công ty Cổ phần VETC cho biết tính năng VETC Trạm sạc vừa hoàn tất kết nối với hơn 350 trụ sạc ô tô trên phạm vi toàn quốc. Với kết quả này, nền tảng hiện nắm giữ khoảng 50% quy mô hệ thống trạm sạc đa thương hiệu tại thị trường trong nước, hiện thực hóa mục tiêu hình thành mạng lưới kết nối mở cho xe năng lượng mới.

Được tích hợp trực tiếp trên phần mềm VETC từ giữa tháng 6/2026, ứng dụng giải quyết triệt để rào cản thao tác cho người điều khiển xe thuần điện (EV) và xe lai sạc điện (PHEV). Mọi công đoạn gồm tra cứu vị trí trạm, định vị dẫn đường, bật trụ sạc, chi trả tiền điện và xuất hóa đơn điện tử đều thực hiện tập trung trên cùng một ứng dụng. Nhờ đó, tài xế gỡ bỏ được phiền hà khi phải tải hàng loạt app hay cài đặt nhiều ví thanh toán khác nhau trong mỗi chuyến đi xa.

Khách hàng sử dụng nền tảng VETC có thể dễ dàng kết nối và kích hoạt phiên sạc tại hệ thống trạm sạc EBOOST.

Báo cáo bước đầu từ doanh nghiệp cho thấy toàn bộ các hệ thống trạm sạc tham gia liên thông qua VETC đều ghi nhận tần suất và số lượt sạc tăng vượt trội. Mô hình kết nối hạ tầng dùng chung bước đầu phát huy tác dụng trong việc giúp các đơn vị vận hành tiếp cận tập khách hàng rộng lớn hơn.

Sự mở rộng quy mô này đến từ việc hợp tác cùng chuỗi đối tác gồm Tasco Smart Charge, Ford Việt Nam, ESKY, Rabbit EVC và mới nhất là ChargeLink, NovaCharge cùng EBOOST (đơn vị vừa hoàn tất tích hợp vào 22/7/2026). Việc quy tụ nhiều tên tuổi lớn trong mảng phát triển hạ tầng bên thứ ba giúp mạng lưới đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển của người tiêu dùng trên các tuyến giao thông chính.

Việc quản lý toàn bộ chu trình sạc pin chỉ trên một ứng dụng duy nhất giúp người tiêu dùng gỡ bỏ rào cản thao tác khi sử dụng xe điện.

Nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ, VETC liên tục cập nhật các cải tiến công nghệ từ góp ý thực tế. Đáng chú ý là tính năng công khai bảng giá sạc theo các khung giờ cao điểm và thấp điểm tại từng điểm sạc, hỗ trợ tài xế chủ động kế hoạch tài chính. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng làm mới giao diện bản đồ tìm kiếm, chuẩn hóa quy trình đón khách sạc xe tại hệ thống showroom ô tô và áp dụng các chính sách ưu đãi giá sạc cho khách hàng sở hữu xe do Tasco Auto phân phối.

Nói về định hướng phát triển, ông Trần Nguyễn Ngọc Thành, Tổng Giám đốc VETC Digital, khẳng định đơn vị tập trung đóng vai trò cầu nối hạ tầng thay vì chạy đua sở hữu số lượng trạm sạc. Mô hình hợp tác mở tạo điều kiện để các hãng xe, bên vận hành và người lái cùng hưởng lợi, từ đó thúc đẩy thị trường xe xanh phát triển đồng bộ hơn trong thời gian tới.