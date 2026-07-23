Chủ xe yêu công nghệ 'ưng' VinFast VF 7 nhờ trải nghiệm thông minh

(VTC News) -

Trợ lý ảo “hiểu” người Việt, đồng hành trên mọi hành trình

Đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, anh Trần Gia Huy (Hà Nội) cho biết, công nghệ là tiêu chí hàng đầu khi anh chọn xe. Vị khách hàng 9X đã quen với việc “số hóa” mọi sinh hoạt thường ngày của mình, bao gồm cả việc di chuyển. Đây là lý do vì sao anh quyết định lựa chọn xe điện VinFast VF 7 ngay sau một lần lái thử.

Ấn tượng đầu tiên của anh Huy về VF 7 là trợ lý ảo VinFast được tích hợp sẵn trên xe. “Trợ lý ảo trên ô tô không phải công nghệ xa lạ, nhưng rõ ràng trợ lý ảo do người Việt làm cho người Việt vẫn nổi bật hơn trên góc độ sử dụng hàng ngày”, anh Huy nhận xét.

Anh giải thích thêm, trên nhiều mẫu xe đến từ thương hiệu quốc tế, trợ lý ảo có thể tạo rào cản với người dùng về ngôn ngữ, hoặc hạn chế nhiều tính năng sử dụng. Trong khi đó, trợ lý ảo của VinFast có khả năng nhận diện giọng nói đa vùng miền, dễ dùng và thân thuộc hơn cho người Việt.

Từ những câu lệnh đơn giản như điều chỉnh điều hòa, dẫn đường, tìm trạm sạc cho tới nghe nhạc, giải trí... và thậm chí là kể chuyện cười, trợ lý ảo của VinFast giống như một người bạn đồng hành gần gũi trong hành trình di chuyển, giúp người lái có thể tập trung vào việc điều khiển xe.

Đặc biệt, người dùng đăng ký gói dịch vụ thông minh Smart Connect Pro, Premium hoặc Prime sẽ được tiếp cận phiên bản trợ lý ảo nâng cao có khả năng học từ thói quen, sở thích của người dùng để đưa ra những nhắc nhở, gợi ý phù hợp với bối cảnh. Khả năng này được đánh giá cao bởi những người dùng trẻ vốn đã quen với việc tích hợp AI trong cuộc sống.

“Trong công việc, tôi đã quen có gì cần thì mở ứng dụng AI hỏi luôn. Lên xe cũng được trải nghiệm dịch vụ tương tự. Hay nhất là từ khi nâng cấp trợ lý ảo, tôi còn có thể tự do lựa chọn giọng nói cho ‘bạn ấy’. Giọng nói tôi đang để là của bạn gái, cảm giác đi đâu cũng có người đồng hành, rất thú vị”, vị chủ xe hào hứng chia sẻ.

Thoải mái kết nối với xe mọi lúc mọi nơi

Một tính năng nổi bật khác trên VF 7 mà anh Trần Gia Huy dùng thường xuyên là điều khiển xe thông qua ứng dụng di động VinFast. Theo người dùng này, điểm khác biệt của ứng dụng VinFast nằm ở khả năng kết nối không giới hạn khoảng cách.

Phân tích kỹ hơn, chuyên gia xe Lê Tùng Anh chỉ ra ứng dụng VinFast có nhiều tính năng từ nháy đèn, bấm còi cho tới đóng/mở cốp, mở/khóa cửa từ xa. Trong tình huống sử dụng hàng ngày như gửi xe dưới hầm trung tâm thương mại, người dùng có thể định vị xe một cách dễ dàng.

“Chúng ta có thể bật điều hòa từ xa, cài đặt nhiệt độ theo hai vùng với VF 7, thậm chí có thể hẹn giờ bật điều hòa. Ví dụ buổi sáng tầm 8h đi làm, tôi sẽ bật điều hòa sớm từ 7h30, để xe mát trước khi khởi hành”, anh Tùng Anh chia sẻ.

Trên thực tế, việc làm mát khoang cabin trong ngày hè nắng nóng từ sớm cũng giảm bớt rủi ro sốc nhiệt, bảo vệ sức khỏe cho những hành khách lớn tuổi và trẻ em.

Bên cạnh đó, ứng dụng VinFast cho phép người dùng dễ dàng quản lý phương tiện của mình. Từ việc theo dõi dung lượng pin, lịch sử hành trình, cho tới việc tìm kiếm trạm sạc, đặt lịch bảo dưỡng và cảnh báo chống trộm, tất cả đều có thể thực hiện từ xa qua Internet.

“Thỉnh thoảng đi công tác xa, tôi vẫn có thể kiểm tra tình trạng xe dù cách cả trăm, cả nghìn km. Ngày xưa khi còn sử dụng chiếc xe xăng cũ thì đi đâu cũng nơm nớp không biết xe mình có vấn đề gì không. VF 7 đúng là một sản phẩm công nghệ, chứ không đơn thuần là một chiếc xe”, anh Huy khẳng định.

Đáng chú ý, khách hàng trẻ yêu thích công nghệ đang có cơ hội chuyển đổi sang VF 7 với chi phí tối ưu. Mẫu xe hiện có giá niêm yết chỉ từ 740 triệu đồng, có thể mua trả góp chỉ từ 0 đồng vốn đối ứng, đi kèm chính sách sạc miễn phí 10 lần/tháng tới 10/2/2029 tại các trạm công cộng V-Green.

Khách hàng là chủ sở hữu đầu tiên của xe xăng VinFast được áp dụng thêm voucher có giá trị từ 30-80 triệu đồng khi mua xe điện mới theo chính sách tri ân từ 2/7, qua đó đưa mức giá thực tế của VF 7 sau ưu đãi có thể xuống từ 660 triệu đồng.