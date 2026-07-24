Giá xăng dầu biến động mạnh, Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý mọi hành vi găm hàng

(VTC News) -

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) mới đây ban hành công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn nhằm bảo đảm nguồn cung phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thời gian qua thị trường mặt hàng xăng dầu (nhất là dầu DO) có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả.

“Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường”, công văn nhấn mạnh.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu trong bối cảnh nguồn cung, giá năng lượng toàn cầu biến động. (Ảnh minh họa)

Trong đó, trọng tâm là tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế tại từng cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

Kịp thời phát hiện, xử lý theo quy định các hành vi găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Cùng với công tác kiểm tra, giám sát, các địa phương cần đôn đốc thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện nghiêm việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động duy trì nguồn cung liên tục cho thị trường; mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết đầy đủ và bán đúng giá niêm yết theo quy định.

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước nhấn mạnh, việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm chủ động kiểm soát diễn biến thị trường, bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu diễn ra ổn định, liên tục, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, góp phần phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân trong bối cảnh thị trường năng lượng tiếp tục có nhiều biến động.