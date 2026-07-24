The Parkland: Tâm điểm đa kết nối đón sóng hạ tầng phía Đông Thủ đô

(VTC News) -

Sức bật hạ tầng định hình những tâm điểm sống mới

Hạ tầng giao thông ngày càng trở thành một trong những thước đo quan trọng định hình giá trị bất động sản, bên cạnh hệ thống tiện ích nội khu.

Nếu trước đây khái niệm “trung tâm” thường được xác định bằng khoảng cách đến Hồ Gươm hay các quận nội thành, thì ngày nay, sức hấp dẫn của một dự án còn nằm ở khả năng kết nối đa trung tâm, tiếp cận thuận tiện các cực tăng trưởng kinh tế – dịch vụ và đáp ứng xu hướng sống bền vững.

Tại phía Đông Hà Nội, hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch đang từng bước thay đổi diện mạo khu vực, mở rộng khả năng kết nối giữa nội đô với các đô thị mới và các địa phương trong vùng Thủ đô.

Sự phát triển của hệ thống đường vành đai, cầu vượt sông và đường sắt đô thị không chỉ góp phần giảm tải áp lực giao thông mà còn tạo nền tảng cho sự hình thành của những trung tâm sống, làm việc và dịch vụ mới.

Trong đó, Metro số 14, với hướng tuyến Cầu Thăng Long - Hồng Hà - Gia Lâm, được xem là một trong những trục kết nối đáng chú ý. Tuyến đường sắt đô thị dài khoảng 32 km, trong đó phần lớn chiều dài thuộc địa phận Hà Nội, đã được khởi công vào tháng 6/2026.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến metro được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối giữa khu vực phía Bắc, phía Tây và phía Đông thành phố, đồng thời thúc đẩy mô hình đô thị đa trung tâm gắn với giao thông công cộng.

Bên cạnh đó, Vành đai 3.5, cầu Ngọc Hồi và các tuyến kết nối sang Hưng Yên đang từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng. Cầu Ngọc Hồi, với tổng chiều dài khoảng 7,5 km, kết nối khu vực Thanh Trì với Văn Giang, đồng thời liên thông với Vành đai 3.5 và các trục giao thông lớn như cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Khi các công trình này hoàn thiện, khả năng di chuyển giữa Hà Nội, Hưng Yên và các khu vực lân cận sẽ được cải thiện đáng kể.

Hạ tầng bứt phá kích hoạt trục giá trị tăng trưởng bất động sản khu Đông.

Sự phát triển đồng bộ của hạ tầng được kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy dòng dân cư, thương mại và dịch vụ dịch chuyển về phía Đông. Với quỹ đất rộng, không gian sống được quy hoạch đồng bộ và khả năng kết nối ngày càng hoàn thiện, khu vực này đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng mới của vùng Thủ đô, đồng thời mở rộng dư địa phát triển cho các dự án bất động sản trong dài hạn.

The Parkland – “ốc đảo xanh” giữa tâm điểm kết nối

Nằm tại trung tâm Ocean Park 2, The Parkland được định vị là điểm giao thoa giữa hai giá trị quan trọng của đời sống đô thị hiện đại: không gian sống xanh và khả năng kết nối thuận tiện. Với quy mô 33,68 ha, mật độ xây dựng khoảng 26%, dự án dành gần 17 ha cho cây xanh và mặt nước, kiến tạo một môi trường sống thoáng đãng giữa lòng đại đô thị.

Từ The Parkland, cư dân có thể thuận tiện kết nối với các trung tâm kinh tế, dịch vụ của vùng Thủ đô thông qua cao tốc Hà Nội – Hải Phòng và hệ thống cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì, Chương Dương.

Trong tương lai, Vành đai 3.5, Vành đai 4, cầu Ngọc Hồi và Metro số 14 được kỳ vọng tiếp tục mở rộng các lựa chọn di chuyển, tăng cường khả năng liên kết giữa Ocean City với trung tâm Hà Nội và các khu vực lân cận.

Lợi thế của The Parkland còn đến từ hệ sinh thái tiện ích đã hiện hữu tại Ocean City. Ngay trong đại đô thị, cư dân có thể tiếp cận Trung tâm thương mại, công viên, hệ thống trường học và bệnh viện quốc tế.

Đặc biệt, phân khu Prime Garden của dự án The Parkland kiến tạo một không gian sống cân bằng giữa thiên nhiên, nghỉ dưỡng và nhịp sống hiện đại.

Công viên trung tâm rộng 3,6 ha, hệ thống cảnh quan xanh cùng chuỗi tiện ích như bể bơi ngoài trời, phòng golf 3D, không gian làm việc chung, phòng tập yoga – dance, khu vui chơi trẻ em trong nhà và các khu vực sinh hoạt cộng đồng góp phần mang đến trải nghiệm sống tiện nghi ngay trong khuôn viên dự án.

The Parkland sở hữu lợi thế tâm điểm kết nối cùng hệ tiện ích đồng bộ.

The Parkland vì thế không còn được nhìn nhận qua khái niệm “xa trung tâm” theo cách truyền thống, mà nằm trong xu hướng dịch chuyển về những đô thị đa trung tâm, nơi cư dân có thể đồng thời tận hưởng không gian sống rộng mở và khả năng tiếp cận thuận tiện các tiện ích thiết yếu.

Tinh thần “Sống nhịp phố – Thở hồn xanh” được thể hiện qua sự cân bằng giữa nhịp sống năng động, hệ tiện ích đồng bộ và môi trường thiên nhiên.

Khi các công trình hạ tầng trọng điểm tại khu Đông tiếp tục được triển khai, lợi thế kết nối của The Parkland được kỳ vọng ngày càng rõ nét hơn. Sự cộng hưởng giữa hạ tầng khu vực, hệ sinh thái Ocean City và không gian sống xanh tạo nền tảng để dự án đáp ứng nhu cầu an cư của những khách hàng hướng đến giá trị phát triển dài hạn.

Nhằm mang đến cho khách hàng và nhà đầu tư cơ hội trực tiếp trải nghiệm sa bàn, khám phá những quỹ căn đẹp tại dự án, MIK Group tổ chức sự kiện đặc biệt mang tên “The Parkland: Giải mã Miền hạnh phúc của cư dân thế hệ mới” vào lúc 9h00 sáng Chủ nhật, ngày 26/07/2026, tại Văn phòng Trải nghiệm Imperia Ocean City - Tầng 3, Vincom Mega Mall, Ocean Park 2.

Tại sự kiện, khách hàng và nhà đầu tư sẽ được cập nhật những phân tích chuyên sâu về vị thế của The Parkland trong bức tranh phát triển hạ tầng khu Đông, tiềm năng gia tăng giá trị của dự án, đồng thời tham gia chương trình Vòng quay may mắn “An cư đón lộc” với tổng giá trị quà tặng lên tới 300 chỉ vàng cùng nhiều phần quà hấp dẫn.