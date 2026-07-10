The Parkland: Lời giải an cư của người trẻ hiện đại

(VTC News) -

Người mua nhà không còn nhìn vào ưu đãi lãi suất “2 năm đầu”

Giữa nhịp sống hiện đại, tổ ấm đích thực có lẽ không còn nằm ở những khối bê tông khô cứng hay những tiện nghi đắt đỏ mang tính phô diễn. Nhà suy cho cùng, là nơi mỗi khi cánh cửa khép lại, mọi giông bão và ồn ào ngoài kia đều tan biến.

Đó là nơi ban mai của gia đình được bắt đầu bằng tiếng chim hót rộn ràng bên khung cửa sổ ngập nắng, và mỗi chiều về, ta được ôm trọn bởi không gian xanh mát lành, thảnh thơi quây quần bên người thân.

Thế nhưng, để giữ trọn vẹn sự bình yên ấy sau cánh cửa, tổ ấm không thể bị bủa vây bởi những áp lực tài chính đè nặng mỗi tháng. Khát khao sở hữu một chốn an cư lý tưởng luôn phải đặt lên bàn cân cùng bài toán kiểm soát dòng tiền. Thấu hiểu kỳ vọng đó, thị trường bất động sản đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển lớn trong hành vi của người mua ở thực.

Nếu như trước đây, các chương trình hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 - 24 tháng từng là “đòn bẩy” kích cầu thì hiện tại, kỳ vọng của người mua nhà đã thay đổi. Họ không còn chỉ nhìn vào ưu đãi “2 năm đầu”. Bởi thực tế, sau thời gian ân hạn ngắn ngủi này, khoản vay sẽ chuyển sang lãi suất thả nổi, trong khi thu nhập của người mua khó tăng đủ nhanh để bù đắp.

Áp lực trả nợ tăng vọt ngay sau khi chính sách ưu đãi kết thúc có thể phá vỡ hoàn toàn sự bình yên của một tổ ấm.

Những dự án có đòn bẩy tài chính dài hạn đang dần chiếm ưu thế tại khu Đông.

Với các gia đình trẻ, khoản vay mua nhà phải song hành cùng muôn vàn khoản chi khác như nuôi con, giáo dục, phát triển sự nghiệp hay tích lũy. Theo giới phân tích, 5 năm đầu sau khi sở hữu nhà thường là giai đoạn dòng tiền chịu nhiều áp lực nhất, nhưng cũng là khoảng thời gian hoàn thành chu kỳ phát triển nghề nghiệp để cải thiện thu nhập.

Chính vì vậy, người mua ngày càng cần một khoảng đệm tài chính đủ dài để thảnh thơi an cư và làm chủ dòng tiền trước những biến động của lãi suất.

Không chỉ tìm kiếm mức lãi suất thấp, người mua hiện nay còn cần thêm thời gian để củng cố thu nhập, tích lũy nguồn lực tài chính và xây dựng quỹ dự phòng trước khi bước vào giai đoạn trả nợ lớn. Đây cũng là xu hướng khiến các chính sách hỗ trợ tài chính dài hạn trở thành lợi thế cạnh tranh mới của nhiều dự án.

Khi chính sách bán hàng trở thành lợi thế đầu tư

Trong bối cảnh bài toán dòng tiền ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng của người mua ở thực, chính sách tài chính “5 năm không lo gốc lãi” của The Parkland - Imperia Ocean City được xem là lợi thế tạo nên sự khác biệt. Vượt xa các mức ưu đãi 1-2 năm thông thường, dự án tạo ra khoảng đệm tài chính trọn vẹn 60 tháng, giúp khách hàng giải bài toán áp lực dòng vốn trong giai đoạn đầu an cư.

Theo đó, khách hàng được hỗ trợ lãi suất 0% đến thời điểm bàn giao, tiếp tục cố định lãi suất ở mức 6-6,8%/năm trong hai năm sau bàn giao và ân hạn nợ gốc tới 60 tháng.

Như vậy, trong 5 năm đầu, cư dân tương lai của The Parkland có thể được ưu tiên cho nhiều mục tiêu khác như ổn định cuộc sống, phát triển sự nghiệp, đầu tư kinh doanh, tích lũy tài sản hay xây dựng quỹ dự phòng, thay vì dồn toàn bộ áp lực vào trả nợ.

Ở góc độ đầu tư, đây cũng là khoảng thời gian tạo thêm dư địa cho tài sản gia tăng giá trị. Người sở hữu có thể chờ đợi chu kỳ tăng giá của thị trường hoặc khai thác cho thuê mà chưa chịu áp lực trả nợ gốc, qua đó tối ưu hiệu quả sử dụng vốn trong giai đoạn đầu.

Lợi thế này càng được củng cố khi đặt trong bối cảnh khu Đông Hà Nội tiếp tục là tâm điểm phát triển của thị trường căn hộ. Nguồn cung mới và thanh khoản đang có xu hướng dịch chuyển mạnh về khu vực này nhờ hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng mặt bằng giá vẫn còn dư địa tăng trưởng.

Trong khi đó, The Parkland được hưởng lợi trực tiếp từ các công trình trọng điểm như tuyến Metro số 14, đường Vành đai 3.5, Vành đai 4 và chuỗi cầu vượt sông Hồng, tạo nền tảng cho giá trị bất động sản trong dài hạn.

The Parkland sở hữu hệ tiện ích đồng bộ với công viên trung tâm rộng 3,6ha.

Bên cạnh lợi thế kết nối, dự án còn được phát triển theo tiêu chuẩn sống Imperia All New với hơn 60% diện tích dành cho cảnh quan, công viên trung tâm rộng 3,6 ha, khoảng 5 km đường dạo bộ cùng 17 ha cây xanh và mặt nước. Nơi đây xóa nhòa ranh giới giữa tiện nghi phố thị và thiên nhiên xanh mát, mang lại một “miền hạnh phúc” trọn vẹn mỗi ngày cho cư dân.

Để hành trình chạm đến tổ ấm thêm phần trọn vẹn, sự kiện “The Parkland – Về Nhà, về Miền Hạnh Phúc” sẽ diễn ra vào 14:00, thứ Bảy, ngày 11/07/2026 tại VPBH Imperia Ocean City, Vinhomes Ocean Park 2.

Sự kiện mang đến cơ hội để quý khách hàng trực tiếp cảm nhận nhịp sống sôi động và lắng nghe những giải pháp tài chính được thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhu cầu và kế hoạch an cư của riêng mình.