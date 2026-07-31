Huyền thoại bóng đá Franco Baresi qua đời

(VTC News) -

Franco Baresi (1960 - 2026) qua đời ở tuổi 66. Tờ La Gazzetta dello Sports đưa tin trưa nay 31/7. Câu lạc bộ AC Milan xác nhận huyền thoại của đội bóng qua đời.

“Thông báo về sự ra đi của một người hiện thân cho trái tim và linh hồn của AC Milan là điều vô cùng khó khăn. Nhưng tất cả thành viên câu lạc bộ và người hâm mộ Milan phải sống xứng đáng với ký ức về Franco Baresi.

”Chúng ta phải mạnh mẽ và tập hợp tất cả năng lượng, ngay cả trong thời khắc đau buồn nhất. Chúng ta mất Franco chỉ vài tháng sau lần xuất hiện công khai cuối cùng của ông tại sân San Siro chật kín khán giả, trong lễ khai mạc Olympic mùa đông Milan, một sự kiện mang tầm thế giới mà ông góp phần làm nên sự đáng nhớ“, AC Milan viết trong thông báo.

Franco Baresi qua đời ở tuổi 66.

Sức khỏe của Baresi gặp vấn đề từ năm 2025. Trong một cuộc kiểm tra định kỳ, bác sĩ phát hiện một nốt bất thường ở phổi và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ bằng phương pháp ít xâm lấn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, không có biến chứng trong quá trình hồi phục ban đầu. Sau đó, chuyên gia ung thư đề nghị ông thực hiện thêm một liệu trình miễn dịch củng cố.

Baresi từng thông báo với người hâm mộ rằng ông cần thời gian để lấy lại thể trạng. Dù vậy, tình hình sức khỏe của cựu danh thủ trở nên nghiêm trọng hơn trong thời gian gần đây. Ông qua đời tại bệnh viện Humanitas ở Rozzano, ngoại ô Milan, sau khoảng một năm chống chọi với bệnh tật.

Lần cuối Baresi xuất hiện trước công chúng là tại lễ khai mạc Olympic mùa đông Milan-Cortina hồi tháng 2. Ông cùng Giuseppe Bergomi tham gia rước đuốc trên sân San Siro, địa điểm gắn liền với gần như toàn bộ sự nghiệp bóng đá của mình.

Franco Baresi là ai?

Baresi sinh ngày 8/5/1960 tại Travagliato, Italy. Ông gia nhập học viện AC Milan sau khi từng bị Inter Milan từ chối vì bị đánh giá có thể hình quá nhỏ. Baresi ra mắt Serie A khi mới 17 tuổi, trong trận gặp Verona ngày 23/4/1978.

Từ đó, trung vệ có biệt danh “Piscinin” (người tí hon) dành trọn sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 20 năm cho AC Milan. Ông ở lại ngay cả khi đội bóng hai lần xuống hạng. Baresi được trao băng đội trưởng của Rossoneri khi mới 22 tuổi.

Baresi trở thành thủ lĩnh hàng phòng ngự nổi tiếng của AC Milan bên cạnh Paolo Maldini, Alessandro Costacurta và Mauro Tassotti. Ông là nhân tố trung tâm trong giai đoạn thành công dưới thời Arrigo Sacchi và Fabio Capello.

Trong 719 lần ra sân trên mọi đấu trường, Baresi cùng AC Milan giành 6 chức vô địch Serie A và 3 Cúp C1 châu Âu hoặc Champions League. Ông còn sở hữu 2 Cúp Liên lục địa, các danh hiệu Siêu cúp châu Âu và Siêu cúp Italy.

Baresi giải nghệ năm 1997. AC Milan sau đó treo vĩnh viễn áo số 6 của ông. Chiếc băng đội trưởng được chuyển giao cho Paolo Maldini, người tiếp tục kế thừa vai trò thủ lĩnh của hàng phòng ngự Rossoneri.

Trong màu áo đội tuyển Italy, Baresi thi đấu 81 trận và ghi một bàn. Ông là thành viên đội hình vô địch World Cup 1982, giành hạng ba năm 1990 và mang băng đội trưởng khi Italy vào chung kết World Cup 1994.

Tại giải đấu năm 1994, Baresi phải phẫu thuật sụn chêm sau trận vòng bảng gặp Na Uy nhưng trở lại chỉ sau 25 ngày để thi đấu trận chung kết với Brazil. Ông góp phần giúp Italy giữ sạch lưới trong 120 phút, trước khi sút hỏng quả đầu tiên trong loạt luân lưu mà đội bóng áo thiên thanh thất bại.

Hình ảnh Baresi bật khóc sau cú sút đưa bóng qua xà trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của lịch sử World Cup. Ông khép lại sự nghiệp quốc tế với đủ huy chương vàng, bạc và đồng tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Sau khi giải nghệ, Baresi tiếp tục đảm nhiệm nhiều vai trò tại AC Milan và giữ chức Phó chủ tịch danh dự. Ông được xem là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất lịch sử nhờ khả năng đọc trận đấu, chỉ huy hàng thủ, kỹ thuật xử lý bóng và lòng trung thành.