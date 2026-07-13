Trọng tài Rob Dieperink bị FIFA loại khỏi World Cup 2026 qua đời

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) ngày 13/7 xác nhận trọng tài Rob Dieperink qua đời ở tuổi 38. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông chưa được công bố. Tin buồn xuất hiện chỉ vài ngày sau khi Dieperink điều hành một trận giao hữu và khoảng hai tháng sau khi bị FIFA gạch tên khỏi danh sách làm nhiệm vụ tại World Cup 2026.

“Chúng tôi bàng hoàng và vô cùng đau buồn khi biết Rob Dieperink qua đời”, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) thông báo. Cơ quan quản lý bóng đá Hà Lan đánh giá Dieperink là "trọng tài giàu kinh nghiệm quốc tế" và "được các đồng nghiệp quý trọng".

Trước khi qua đời, ông Dieperink từng được lựa chọn vào đội ngũ trợ lý trọng tài video (VAR) tại World Cup 2026. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định loại ông khỏi danh sách làm nhiệm vụ sau một vụ bê bối xảy ra tại London, Anh, vào tháng 4 năm nay.

Trọng tài Dieperink. (Ảnh: Reuters)

Ngày 9/4, cảnh sát London nhận được trình báo về một vụ việc bị nghi là xâm hại tình dục một thiếu niên tại địa chỉ trên đường Wellesley, khu Croydon. Một người đàn ông ngoài 30 tuổi, sau đó được xác định là Dieperink, bị bắt để phục vụ điều tra.

Cảnh sát thu thập hình ảnh từ camera giám sát, kiểm tra các thiết bị điện tử và xem xét những chứng cứ liên quan. Sau quá trình điều tra, nhà chức trách kết luận số bằng chứng thu thập được không đạt ngưỡng để tiếp tục xử lý. Dieperink không bị truy tố và cảnh sát xác nhận sẽ không thực hiện thêm hành động pháp lý.

Theo tờ The Sun, vụ việc xảy ra trong thời gian Dieperink tới London làm nhiệm vụ VAR ở trận đấu giữa Crystal Palace và Fiorentina tại UEFA Conference League. Ông bị bắt tại khách sạn sau trận, trước sự chứng kiến của một số thành viên thuộc đội ngũ trọng tài UEFA.

Dù cuộc điều tra đã khép lại, FIFA vẫn quyết định loại Dieperink khỏi danh sách trọng tài World Cup 2026. Lý do chi tiết không được công bố. Trong khi đó, ông Dieperink khẳng định bản thân bị cáo buộc sai và cho biết ông đã hợp tác đầy đủ với cảnh sát ngay từ đầu. Trọng tài người Hà Lan cũng chủ động cung cấp thông tin cho FIFA, UEFA và KNVB.

“Tôi rất buồn vì bị cáo buộc oan. Ngay từ đầu, tôi đã hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra”, ông Dieperink nói với tờ De Telegraaf cách đây chưa lâu.

Dieperink bắt đầu làm trọng tài chuyên nghiệp từ mùa giải 2011/12. Ông có trận đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Hà Lan vào cuối năm 2017 và điều hành tổng cộng 284 trận thuộc hệ thống bóng đá chuyên nghiệp nước này. Ở đấu trường quốc tế, Dieperink chủ yếu đảm nhiệm vai trò VAR. Ông góp mặt trong đội ngũ trọng tài tại EURO 2024 và Olympic Paris cùng năm. Dieperink cũng làm trợ lý VAR ở trận chung kết Europa League 2024 giữa Atalanta và Bayer Leverkusen, trước khi được phân công tại FIFA Intercontinental Cup diễn ra ở Qatar vào tháng 12/2024.

Lần cuối Dieperink làm nhiệm vụ là trận giao hữu giữa Go Ahead Eagles và Apollon vào ngày 11/7, hai ngày trước khi thông tin ông qua đời được công bố.