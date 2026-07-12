Tranh cãi tuyển Anh ghi 'bàn thắng ma' loại Na Uy: FIFA minh oan cho trọng tài

(VTC News) -

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy ở tứ kết World Cup 2026 nhờ cú đúp bàn thắng của Jude Bellingham. Trong đó, tình huống tiền vệ số 10 của "Tam sư" gỡ hòa gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Tờ Telegraph (Anh) cho biết quả bóng ở tình huống này có thể đã chạm vào hệ thống camera trên cao và theo luật lẽ ra bàn thắng không được công nhận.

Video: Bellingham gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển Anh trước Na Uy

Phút 45+2, Anthony Gordon tăng tốc rất nhanh đến sát vòng cấm Na Uy, anh tung đường chuyền ngang thuận lợi cho Bellingham. Tiền vệ của Real Madrid tiếp tục đi bóng trước khi tung cú sút hiểm hóc tung lưới Nyland, san bằng tỉ số 1-1 cho đội tuyển Anh. Trước đó, thủ thành Orjan Nyland của Na Uy chuyền dài lên phía trên, dường như đã chạm vào dây cáp treo camera (gọi là hệ thống camera mạng nhện) rồi rơi xuống, tạo điều kiện cho cầu thủ Anh tổ chức phản công.

Nyland phát bóng trúng vào spidercam.

Chiếc máy ghi hình trên cao được đặt tên "Spidercam", treo lơ lửng trên không trung. Máy quay được treo bằng bốn sợi dây căng gắn vào bốn góc khác nhau của sân và cung cấp cho các đài truyền hình những góc quay mới, bao gồm cả góc quay mặc định cho các quả phạt đền. Trọng tài Clement Turpin và cộng sự vẫn công nhận bàn thắng.

Theo luật bóng đá của Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB), nếu bóng chạm camera hay bất kỳ vật thể nào không nằm trong phạm vi sân đấu, thì trận đấu phải được dừng lại. Trọng tài thả bóng cho hai đội thi đấu tiếp. Đây là "lỗi do yếu tố can thiệp bên ngoài". Tờ Telegraph (Anh) tiết lộ rằng VAR đã không tin rằng bóng chạm vào camera, dựa vào những cảm biến của trái bóng mà FIFA sử dụng tại World Cup 2026.

Đồ thị từ cảm biến cho thấy không có va chạm làm lệch hướng di chuyển của bóng trong suốt thời gian trên không. (Ảnh: FIFA)

Huấn luyện viên trưởng Stale Solbakken của đội tuyển Na Uy cùng một số cầu thủ tỏ ra bức xúc. Họ liên tục phàn nàn với trọng tài Turpin trong quãng thời gian nghỉ ngơi giữa giờ. Tuy nhiên, không có quyết định nào khác được đưa ra.

Chia sẻ trên FOX, cựu trọng tài Mark Clattenburg nói: "VAR hoàn toàn có thể can thiệp nếu tình huống bóng chạm dây cáp hoặc camera là một phần của tình huống dẫn đến bàn thắng. Công nghệ VAR có quyền can thiệp vào một tình huống tấn công kết thúc bằng bàn thắng. Đây là điều đáng lẽ phải được VAR phát hiện".

Cuối cùng, đội tuyển Na Uy thua thêm 1 bàn trong hiệp phụ đầu tiên và thất bại với tỉ số 1-2 ở vòng tứ kết.