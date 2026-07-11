Vì sao bóng chạm tay Rodri, trọng tài không thổi phạt đền là đúng?

(VTC News) -

Đội tuyển Tây Ban Nha giành chiến thắng 2-1 trước Bỉ trong trận tứ kết World Cup 2026 sáng nay. Ngoài các bàn thắng, trận đấu có khoảnh khắc gây ra tranh cãi khi bóng chạm tay Rodri (Tây Ban Nha) rất rõ ràng trong vòng cấm nhưng trọng tài không cho đội tuyển Bỉ hưởng phạt đền. Theo luật bóng đá do Ủy ban bóng đá quốc tế (IFAB) ban hành, trọng tài quyết định đúng.

Ở tình huống này, sau khi cầu thủ Bỉ tạt bóng từ cánh trái, Aymeric Laporte phá bóng bằng cú đánh đầu. Bóng sau đó chạm vào tay của Rodri - vừa thực hiện pha bật nhảy và đang ở trên không, cánh tay cử động tự nhiên, không ở vị trí làm cơ thể phình to bất thường.

Laporte đánh đầu đưa bóng chạm vào tay của Rodri. (Ảnh: Reuters)

Đây là tình huống bóng chạm tay nhưng chưa đủ yếu tố cấu thành lỗi dùng tay chơi bóng. Luật bóng đá của IFAB nhấn mạnh: “Không phải tình huống nào bóng chạm tay cầu thủ cũng là phạm lỗi".

Trong pha bóng này, Laporte là người chủ động đánh đầu phá bóng. Rodri đứng ở cự ly rất gần đồng đội và không có động tác chủ động đưa tay cản bóng. Ngoài ra, chi tiết quan trọng nhất để xác định đây không phải tình huống phạm lỗi cũng được IFAB đề cập trong trang web diễn giải luật bóng đá footballrules.com.

Ở phần hỏi đáp "Những hành vi nào không được coi là lỗi chạm tay?", IFAB nhắc đến trường hợp "bóng từ tình huống chơi bóng của đồng đội trúng vào tay/cánh tay (trừ khi bóng đi thẳng vào khung thành đối phương hoặc cầu thủ ghi bàn ngay sau đó". Điều này được áp dụng chính xác cho pha bóng tranh cãi trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bỉ khi pha đánh đầu của Laporte là tình huống chơi bóng chủ động.

Đây là tình huống rõ ràng không có lỗi dùng tay chơi bóng. Các trợ lý trọng tài video (VAR) cũng có chung quan điểm với trọng tài chính. Do đó, theo quy trình, VAR không can thiệp. VAR chỉ tư vấn trọng tài xem xét lại tình huống trong trường hợp có ý kiến khác với quyết định được đưa ra trên sân, hoặc phát hiện ra sai lầm rõ ràng của trọng tài chính.