Cầu thủ Jayden Adams vừa dự World Cup 2026 qua đời sau khi về nước

(VTC News) -

Tờ The Sun đưa tin tiền vệ Jayden Adams của đội tuyển Nam Phi qua đời chỉ vài tuần sau khi thi đấu tại World Cup 2026. Cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Mamelodi Sundowns ra đi khi mới 25 tuổi. Adams được ra sân trong hai trận đầu tiên của đội tuyển Nam Phi tại World Cup 2026 (gặp Mexico và Cộng hòa Séc).

Liên đoàn bóng đá Nam Phi (SAFPU) thông tin: "SAFPU vô cùng đau buồn trước sự ra đi đột ngột của tiền vệ Jayden Adams của Mamelodi Sundowns và đội tuyển quốc gia Nam Phi. Jayden mới đây đã đại diện cho Nam Phi tại World Cup 2026, mang theo niềm hy vọng của cả dân tộc với niềm tự hào, lòng dũng cảm và sự cống hiến.

Sự ra đi của cậu ấy là mất mát không gì có thể bù đắp đối với gia đình, đồng đội, các câu lạc bộ, cộng đồng bóng đá cũng như đất nước. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Adams, CLB Mamelodi Sundowns, Stellenbosch FC, đội tuyển quốc gia và tất cả những người từng gặp gỡ Jayden trong cuộc đời. Bóng đá Nam Phi đã mất đi một cầu thủ tài năng, một người cống hiến hết mình cho môn thể thao này và một người trẻ vẫn còn rất nhiều điều để cống hiến".

Jayden Adams của đội tuyển Nam Phi qua đời chỉ vài tuần sau khi thi đấu tại World Cup 2026. (Ảnh: The Sun)

Chỉ chưa đầy một ngày trước khi thông tin về sự ra đi của anh được công bố, Adams vẫn chia sẻ bức ảnh chụp cùng bạn gái trên mạng xã hội. Bạn gái anh, Aqueelah, cũng đăng tải hình ảnh của hai người vào ngày 10/7.

Mùa hè năm ngoái, Adams rời đội bóng thời niên thiếu Stellenbosch FC để gia nhập Mamelodi Sundowns có trụ sở tại Pretoria. Anh ra mắt đội tuyển quốc gia Nam Phi vào năm 2024 nhưng không được triệu tập tham dự Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON) 2025.

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Đáng chú ý, bà của Adams đã qua đời chỉ một ngày trước trận đấu với Cộng hòa Séc ở vòng bảng. Liên đoàn Bóng đá Nam Phi (SAFA) cho biết bà Marianna Adams qua đời tại một bệnh viện ở Stellenbosch và được an táng vào ngày 27/6. Jayden sau đó vẫn ra sân trong trận gặp CH Séc và cống hiến hết mình dù đang phải chịu nỗi đau mất bà.

Sau trận hòa 1-1 đó, Nam Phi giành điểm đầu tiên tại World Cup, trước khi làm nên lịch sử với chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Ở trận đấu này, Adams được tung vào sân trong những phút cuối, góp phần giúp Nam Phi giành vé vào vòng 32 đội.