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Nam Phi 1 0 Hàn Quốc Maseko 63'

Trận đấu giữa Nam Phi và Hàn Quốc thuộc bảng A World Cup 2026 diễn ra trên sân BBVA ở Guadalupe (Mexico). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nam Phi vs Hàn Quốc mới nhất tại đây.

Nam Phi đấu với Hàn Quốc ở lượt trận thứ 3 bảng A World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Diễn biến trận đấu sôi nổi ngay từ những phút đầu. Hàn Quốc chỉ cần hòa để chắc suất đi tiếp, trong khi Nam Phi cần chiến thắng.

Đội hình Nam Phi vs Hàn Quốc

Nam Phi đá chính: Ronwen Williams (1), Thalente Mbatha (5), Aubrey Modiba (6), Oswin Appollis (7), Relebohile Mofokeng (10), Thapelo Maseko (12), Sphephelo Sithole (13), Mbekezeli Mbokazi (14), Evidence Makgopa (17), Khuliso Mudau (20), Ime Okon (21).

Hàn Quốc đá chính: Kim Seunggyu (1), Lee Hanbeom (2), Lee Gihyuk (3), Kim Minjae (4), Hwang Inbeom (6), Paik Seungho (8), Hwang Heechan (11), Lee Taeseok (13), Oh Hyeongyu (18), Lee Kangin (19), Seol Youngwoo (22).

Bảng xếp hạng World Cup 2026 - Bảng A

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hết trận Nam Phi vs Hàn Quốc, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau.