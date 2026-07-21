Nhờ thầy bói lấy lại 10 tỷ đồng bị lừa, người phụ nữ mất thêm 179 triệu

(VTC News) -

Ngày 21/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Phạm Thị Phượng (SN 1973, trú phường Điện Bàn Bắc, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt quyết định với Phạm Thị Phượng. (Ảnh: C.A)

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phạm Thị Phượng hành nghề bói toán tại nhà và tự xưng là “Tý”. Thông qua người quen giới thiệu, một người phụ nữ tìm đến Phượng nhờ giúp lấy lại khoảng 10 tỷ đồng bị lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, tự nhận có khả năng giúp thu hồi số tiền bị mất và liên tục hứa hẹn về thời gian nhận lại tiền.

Để tạo lòng tin, Phượng nhiều lần yêu cầu bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau.

Tin vào những lời hứa của Phượng, từ 25/12/2024 đến 14/1/2025, bị hại nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu của Phượng với tổng số tiền 179 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của Phạm Thị Phượng và những người liên quan, đồng thời xác định vai trò của từng cá nhân để xử lý.

Qua vụ việc trên, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tin vào các đối tượng tự xưng có khả năng xem bói, cúng giải hạn, làm phép hoặc lấy lại tài sản bằng tâm linh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi bị lừa đảo hoặc có tranh chấp về tài sản, người dân cần trình báo ngay cơ quan công an để được giải quyết; tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng và không tiếp tay cho các hoạt động mê tín dị đoan.